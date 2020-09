Colón podría negociar a Lucas Viatri

La salida de Diego Forlán como entrenador de Peñarol le abrió las puertas a Lucas Viatri. Recordemos que en su momento, el delantero no continuó en el Carbonero, dado que Forlán se inclinó por otros jugadores. Pero con la asunción de Mario Saralegui como DT y la necesidad de reforzar el plantel, desde Uruguay aseguran que Peñarol acercaría una oferta para repatriar al delantero de Colón.

El delantero tiene contrato con Colón hasta junio del 2022, pero su continuidad no está asegurada. La realidad indica que la dirigencia sabalera viene conversando con el futbolista para tratar de arreglar la deuda y su contrato futuro. Pero aún no llegó a un acuerdo.

El contrato de Viatri es uno de los más altos del plantel y en principio no se trata de un jugador titular. No es que Eduardo Domínguez no lo tenga en cuenta, como sucedió con García, pero en caso de llegar una propuesta la dirigencia sabalera la analizará.

Por ahora no llegó ninguna oferta concreta a Colón, pero saben que en las próximas horas habría un contacto. El representante del jugador tiene muy buen vínculo con la directiva de Peñarol y Viatri es muy querido por los hinchas carboneros. De allí que existen chances concretas para repatriarlo. Peñarol lo quiere y Colón está dispuesto a negociarlo.