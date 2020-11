"Brian Fernández es un grandísimo jugador cuando está bien"

Sobre Luis Rodríguez, Eduardo Domínguez adelantó: "Lo veo enfocado, sabemos que su corazón está en Atlético Tucumán, como yo lo tengo en Huracán. Son instituciones que nos dieron muchas cosas y que también nos brindamos por ellas. Es muy profesional. Charlamos y sabe lo que pienso de él, es claro, entrena todos los días como lo debe hacer. Tener a un jugador como Pulga en Colón para partidos que nos puede tranquilizar con su entrada será muy importante. Este fin de semana llegó con lo justo desde lo físico y no lo quise arriesgar. Está comprometido con el equipo, con la ciudad, con el proceso, nos da mucha alegría porque es un gran profesional, que tira para adelante, que empuja. Desde el lugar que le toca está siendo extraordinario, necesitamos jugadores como él, en el proceso de los chicos tener a personas como él les hará muy bien".

En cuanto a si habló con Emmanuel Olivera, que tuvo en sus pies el triunfo de Colón ante Independiente, en un penal que le atajó el arquero Sebastián Sosa, Eduardo Domínguez dijo: "... (entre risas). Son decisiones que se toman, lo único que digo es que cuando se toma una decisión hay que estar convencidos. Si el arquero se tiraba para el otro lado se iba a decir 'qué bien que pateó el penal'. Si le pegaba fuerte al medio y la tiraba arriba del travesaño se hubiera dicho que la patee a un palo. Siempre va a ser objeto de crítica el que patea el penal, es valiente y tiene personalidad, así que no hay nada más qué decir".

Sobre qué le gusta y qué no le gusta de la forma de disputa de la Copa de la Superliga, Eduardo Domínguez dijo: "Me disgusta que no hay descensos. Hay pocas cosas atractivas, es todo muy raro. No sé por qué se frenó el otro torneo si esto es algo similar. Fue por una cuestión de nombre (Superliga a Liga Profesional). Es todo raro. Tenemos que jugar tres partidos seguidos de local, pero bueno, somos Argentina, no hay nada que nos sorprenda... Es todo muy raro, lo hicieron todo entre cruzados, no se entiende bien. Cuando le querés contar a alguien que viene desde afuera no lo entiende. Cuando le explicás que no hay descenso el año que viene tampoco sabés cómo explicarlo, es todo raro".

Eduardo Domínguez 1.jpg Eduardo Domínguez se refirió a las situaciones de Tomás Sandoval, Facundo Farías, Luis Rodríguez y Brian Fernández en Colón.

Más adelante a Eduardo Domínguez se le preguntó por Brian Fernández y dijo: "Nos encantaría tenerlo. Se había resentido de su desgarro en el aductor. Estaba haciendo una muy buena pretemporada, se estaba readaptando físicamente. Recuperándose se resintió (forma parte de la lista de concentrados en Colón para jugar ante Central Córdoba). Hay que tomarlo con calma, no apresurarse, él no debe apresurarse, la ansiedad lo hizo retrasar en esta recuperación. Lo tiene que tomar con calma. Es un grandísimo jugador cuando está bien físicamente, y está bien focalizado. Nos tenemos que tomar un tiempo si queremos ver a Brian Fernández que tenga un buen rendimiento en Colón, tenemos que ser pacientes entre todos".

En tanto que de Tomás Sandoval, Eduardo Domínguez dijo: "Lo veo bien, cada vez mejor. Creció muchísimo mentalmente, no es más el chico que vi cuando me fui, hoy es un hombre. Cambió completamente su forma de ser, eso es muy bueno. Tendrá su oportunidad, está entrenando muy bien. Le está haciendo muy bien su conducta, su disciplina, su convicción, cuando le toque el momento lo hará muy bien. Entendió su compromiso consigo mismo. Está entendiendo su cuerpo, su potencial, qué debe hacer. Le está sirviendo mucho verlo a Wilson Morelo, cómo se mueve dentro del campo de juego, cómo trabaja afuera. Si toma esas cosas positivas, Colón tiene un nueve muy importante que explotará en cualquier momento".

Habló también de Facundo Farías y Eduardo Domínguez afirmó: "Jugar en Primera es otra cosa, hay muchas más situaciones en juego, hay prestigio, críticas, estrés, responsabilidades, hay un montón de cosas. Por ahora lo viene asimilando muy bien, buscamos que siga creciendo. Como le pasa a muchos juveniles que levantan y luego decaen, porque los empiezan a conocer. Tiene frescura y una habilidad y potencial envidiable, es cuestión de tiempo, hay que llevarlo de a poco. En todo este contexto no hay que apresurarse y darle tanta responsabilidad, ya que la están tomando los grandes. A los chicos hay que dejarlos crecer, ellos irán determinando su maduración".

Por último se le preguntó a Eduardo Domínguez por su mujer, quien siempre lo acompaña donde juega Colón y reveló: "Brenda me escucha, me descargo con ella. Es mi descarga psicológica, me dice 'vos 4-4-2'. Pero estamos jugando con cinco (risas). Entiende, pero no se mete, es una gran compañera, me acompaña y me da gusto que lo esté haciendo en todas las canchas".