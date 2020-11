Domínguez: "La propuesta de Colón debe ser más fuerte de local"

Eduardo Domínguez, en el raid por los medios que protagonizó en los últimos días, también habló con Radio Gol (FM 96.7), donde se refirió al arranque de la temporada, como así también a diversos aspectos de la idea futbolística que intenta desarrollar en Colón, como así también se refirió a las situaciones de varios jugadores en particular.

"No va variar mucho la formación, lo tenemos en claro. Sabemos lo que varía jugar de local y visitante, somos conscientes de la importancia de jugar en nuestra casa, eso nos potencia, o creemos que nos va a potenciar. Nos gusta jugar como local, queremos que a la gente le guste que el equipo como local tenga una propuesta interesante y eso es lo que vamos a buscar", manifestó en el arranque Eduardo Domínguez, sobre la particularidad de volver a jugar en el Brigadier López.

Enseguida a Domínguez se lo consultó sobre si lo dejaron conforme los dos primeros partidos de Colón en la Copa de la Liga Profesional e indicó: "Está bien, en principio si tomamos como referencia que los dos rivales están jugando competencias internacionales (Sudamericana), y que se prepararon para eso sobre todo Defensa, mientras que Independiente es un club grande con aspiraciones a estar en los primeros puestos, y de seis puntos cosechar cuatro es válido. Pero tenemos que ver las cosas que debemos mejorar y fortalecer, mientras que en las que somos fuertes tenemos que seguir potenciando".

dominguez.jpg Eduardo Domínguez hizo un balance de las primeras dos actuaciones de Colón en función de lo que se le viene por delante.

Mientras que luego, Eduardo Domínguez agregó sobre cómo influirá en Colón la falta de público y dijo: "Influyó en el mundo, no es lo mismo jugar en la cancha de Barcelona con 90.000 o 100.000 personas que hacerlo sin público. Nosotros sabemos que de local llevamos 25.000 personas, que nos alientan, que cuando el equipo va bien tenemos un estadio completo, es un apoyo extra que tiene el equipo. No lo vamos a tener pero sí tenemos la vibra que nos están acompañando, a eso lo sentimos. Nuestra propuesta como local debe ser mucho más fuerte que de visitante".

Luego, Domínguez se mostró en lo táctico del nuevo Colón y afirmó: "No hay castigo desde la AFA, pero si a un entrenador le va mal se tendrá que ir y si a un jugador le va mal tendrá que ir al banco de los suplentes. El castigo no está del lado de la AFA, me parece que está mal. Pero nos toca seguir asumiendo esa responsabilidad, sabiendo que depende de nosotros la alegría de la gente, darle un buen espectáculo y que el equipo gane. Soy un convencido que uno se adapta a las características de los jugadores, para potenciarlos colectiva como individualmente. Tenemos un equipo para utilizar este esquema, le sienta bien, se sienten seguros, van creciendo y hay un margen muy grande para potenciarlos. Tenemos características de jugadores que queremos explotar de diferente manera, que no quiere decir que juguemos con tres o cinco atrás. Queremos ser flexibles de acuerdo a las necesidades que tenemos".

Se le preguntó por los cambios ante Defensa, y Eduardo Domínguez afirmó: "En principio somos un equipo reducido, y en ciertos partidos hay que cuidar a algunos juveniles porque vienen creciendo y no están preparados para jugar en Primera. Los estamos llevando de a poco. Los partidos ante Defensa e Independiente fueron diferentes. Con Defensa creíamos que la experiencia nos iba a servir y nos sirvió. En tanto que con Independiente, con los juveniles que son rápido, en una contra podíamos terminar el partido. Tuvimos pero no pudimos concretar, nos empataron en el final y no pudimos conseguir el triunfo con el penal a favor. Al partido el empate le sentó bien, salvo los últimos 20 minutos de Independiente, aunque solo tuvo una llegada de gol, y se repitió con centros intrascendentes.

"Uno sabe lo que hace bien y lo que hace mal. Lo tenemos claro. Hay veces que está bueno hacerlo público y otras trabajarlo internamente. Pero lo que me da confianza y aspiraciones a futuro es que los chicos se fueron enojados. Y uno dice, nos vamos enojados porque nos empataron en cancha de Independiente. Esto habla del crecimiento mental de estos jugadores, que salen a ganar en todas las canchas. Hay que seguir trabajando, no creérsela y saber que todos los partidos serán muy difíciles y dependerá de nosotros obtener los tres puntos", agregó Eduardo Domínguez, sobre las sensaciones que le dejaron tras el empate de Colón ante Independiente.

En el tramo final, sobre los nuevos jugadores, Eduardo Domínguez afirmó: "Excusas se pueden buscar las que quiern. Pero tenemos que ser autocríticas, no podemos caer en excusas que somos jóvenes, que falta adaptación. Tenemos que ver qué hacemos bien, qué nos faltó para luego mejorarlo. Si lo hacemos de esta manera el equipo tendrá un crecimiento más importante".