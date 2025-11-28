Brian Negro dejó de ser jugador de Colón y se suma a la lista de desvinculados del plantel

El defensor rescindió su contrato y se convirtió en otro de los jugadores que dejan Colón en este receso, tras un paso irregular y sin consolidarse en el equipo.

Brian Negro durante un entrenamiento en el predio de Colón

Brian Negro dejó de ser jugador de Colón luego de firmar los documentos que sellaron su desvinculación . El defensor venía de un muy flojo paso por Tristán Suárez y en el Sabalero tampoco logró afirmarse: disputó 21 encuentros, acumuló 1746 minutos y marcó un gol clave .

Negro arribó a Colón con la oportunidad de relanzar su carrera, pero su rendimiento fue irregular y rápidamente quedó cuestionado . Pese a la continuidad, no logró sostener un nivel acorde a la exigencia del club. La falta de solidez y su imposibilidad de asentarse hicieron que su continuidad fuera inviable. Con su salida, Colón sigue depurando el plantel de cara a la próxima etapa.

El defensor anotó un gol decisivo ante Mitre de Santiago del Estero, en la victoria 1-0 por la fecha 3, uno de los escasos momentos destacados de su etapa.

El paso de Brian Negro por Tristán Suárez

Antes de llegar al Sabalero, el zaguero venía de un muy flojo rendimiento en Tristán Suárez, un antecedente que ya generaba dudas desde su arribo.