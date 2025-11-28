El lamento de Colapinto tras clasificar último en la Sprint: "Estuvimos muy lentos y es frustrante"

Franco Colapinto atravesó un viernes difícil en Lusail y lo pagó caro en la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Qatar de F1, donde terminó último

Franco Colapinto atravesó un viernes difícil en Lusail y lo pagó caro en la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Qatar de F1 , donde terminó 20º y sin chances de superar el primer corte. El argentino de Alpine, nunca logró que el auto respondiera y quedó condenado a largar desde el fondo en la carrera del sábado.

En su primer giro lanzado, Colapinto registró un 1:23.165 que ya lo dejó comprometido. Más tarde mejoró al marcar 1:22.364, pero la diferencia con la referencia de Max Verstappen —autor de un 1:21.172— fue demasiado amplia para aspirar a la SQ2. Incluso dentro del propio equipo las cosas estuvieron lejos de funcionar: Pierre Gasly tampoco avanzó y cerró la tanda 19º con 1:22.112. A ellos se sumó un grupo de eliminados que incluyó a Lance Stroll, Liam Lawson y Lewis Hamilton.

El descargo de Colapinto tras el mal viernes en Qatar

Tras bajarse del auto, Colapinto no buscó excusas y describió con claridad lo que vivió en el asfalto. “No tuve grip en toda la sesión”, señaló ante ESPN, dejando al descubierto el principal problema del Alpine. Explicó que ambos autos debieron cambiar el piso después del entrenamiento libre debido a los golpes producidos en las curvas rápidas, y que los repuestos utilizados tenían menos carga aerodinámica, lo que terminó por empeorar el panorama general.

El argentino resumió la situación con un “es lo que hay”, frase que refleja la impotencia de un equipo que no logra encontrar rumbo. También remarcó que se sintió incómodo desde el inicio, que las gomas no ofrecieron apoyo suficiente y que la falta de estabilidad le quitó confianza en sectores donde el auto debería responder. “Estuvimos muy lentos y muy lejos. En mi caso, un poco más complicado. Es frustrante”, admitió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1994466340149580114&partner=&hide_thread=false "ROMPIMOS MUCHO EL PISO. TUVIMOS QUE CAMBIARLOS PERO NO TENEMOS MÁS... ES LO QUE HAY"



Colapinto explicó los problemas que tuvieron junto a Gasly en la Qualy para la Sprint: "NO TE HACE DISFRUTAR MANEJAR"



#QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7iPZNpvPbT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2025

Para Colapinto, el balance del día no dejó espacio para matices: fue un fin de semana difícil tanto para él como para Gasly, y manejar un auto imprevisible termina por volver todo cuesta arriba. La Sprint lo encontrará desde el fondo, con la misión casi exclusiva de sobrevivir y, si surge la oportunidad, rescatar algo de una jornada que comenzó torcida y jamás recuperó la forma.