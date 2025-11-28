Uno Santa Fe | Ovación | sprint

El lamento de Colapinto tras clasificar último en la Sprint: "Estuvimos muy lentos y es frustrante"

Franco Colapinto atravesó un viernes difícil en Lusail y lo pagó caro en la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Qatar de F1, donde terminó último

28 de noviembre 2025 · 16:34hs
El lamento de Colapinto tras clasificar último en la Sprint: Estuvimos muy lentos y es frustrante

Franco Colapinto atravesó un viernes difícil en Lusail y lo pagó caro en la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Qatar de F1, donde terminó 20º y sin chances de superar el primer corte. El argentino de Alpine, nunca logró que el auto respondiera y quedó condenado a largar desde el fondo en la carrera del sábado.

En su primer giro lanzado, Colapinto registró un 1:23.165 que ya lo dejó comprometido. Más tarde mejoró al marcar 1:22.364, pero la diferencia con la referencia de Max Verstappen —autor de un 1:21.172— fue demasiado amplia para aspirar a la SQ2. Incluso dentro del propio equipo las cosas estuvieron lejos de funcionar: Pierre Gasly tampoco avanzó y cerró la tanda 19º con 1:22.112. A ellos se sumó un grupo de eliminados que incluyó a Lance Stroll, Liam Lawson y Lewis Hamilton.

• LEER MÁS: Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

El descargo de Colapinto tras el mal viernes en Qatar

Tras bajarse del auto, Colapinto no buscó excusas y describió con claridad lo que vivió en el asfalto. “No tuve grip en toda la sesión”, señaló ante ESPN, dejando al descubierto el principal problema del Alpine. Explicó que ambos autos debieron cambiar el piso después del entrenamiento libre debido a los golpes producidos en las curvas rápidas, y que los repuestos utilizados tenían menos carga aerodinámica, lo que terminó por empeorar el panorama general.

El argentino resumió la situación con un “es lo que hay”, frase que refleja la impotencia de un equipo que no logra encontrar rumbo. También remarcó que se sintió incómodo desde el inicio, que las gomas no ofrecieron apoyo suficiente y que la falta de estabilidad le quitó confianza en sectores donde el auto debería responder. “Estuvimos muy lentos y muy lejos. En mi caso, un poco más complicado. Es frustrante”, admitió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1994466340149580114&partner=&hide_thread=false

Para Colapinto, el balance del día no dejó espacio para matices: fue un fin de semana difícil tanto para él como para Gasly, y manejar un auto imprevisible termina por volver todo cuesta arriba. La Sprint lo encontrará desde el fondo, con la misión casi exclusiva de sobrevivir y, si surge la oportunidad, rescatar algo de una jornada que comenzó torcida y jamás recuperó la forma.

sprint Franco Colapinto Qatar
Noticias relacionadas
diego martinez, nuevo entrenador de huracan

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

colon (sj) y cust a mantuvieron la categoria en el oficial prefederal

Colón (SJ) y CUST A mantuvieron la categoría en el Oficial Prefederal

Claudio Tapia fue elegido por CONMEBOL como representante en el Consejo de FIFA

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

franco colapinto fue 20º en la practica del gp de qatar

Franco Colapinto fue 20º en la práctica del GP de Qatar

Lo último

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Último Momento
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Pulga Rodríguez, en UNO: Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año

Pulga Rodríguez, en UNO: "Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año"

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Ovación
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL