Marcos Díaz: "Se ve que yo era la naranja podrida en Colón, porque el plantel no me respaldó"

Marcos Díaz, que rescindió en Colón, dijo que no se va como "quería" y que todos los días se pregunta "qué pasó". Criticó a Martín Minella y la comisión

La desvinculación de Marcos Díaz de Colón dejó mucho más que una decisión. Terminó una historia en medio de conflictos, silencios y un final cantado. El arquero habló a corazón abierto y repasó, sin filtros, todo lo que vivió en este 2025 tormentoso para el Sabalero, en charla con La Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe.

“ Lamentablemente no es el año que me hubiera gustado tener. Tenía muchas ilusiones en el club que me vio nacer, pero la realidad fue otra. Hay buenos y malos momentos en la carrera de un jugador”, comenzó relatando.

• LEER MÁS: Jourdan, a corazón abierto en Colón: "Preferí arreglar y no hacer una inhibición después

Díaz aseguró que jamás imaginó quedar marginado del plantel: “Me sorprendió de parte de la dirigencia. Le pasó a muchos jugadores, pero nunca pensé que me podía pasar a mí. Más sin explicación. Después de lo que pasó con el técnico, no pude tener una charla con la dirigencia”.

Según explicó, fue el dirigente Minella quien le comunicó su salida: “El que me informa que quedaba afuera era Minella, por lo que supuestamente había pasado en el partido donde no fui a Chaco. Raro, porque habíamos hablado y luego él argumentó como una falta de respeto. Nunca tiré la trayectoria encima. Me sorprendió que mienta de esa manera, porque jamás hablé mal de mis compañeros”.

• LEER MÁS: Minella, sin vueltas en Colón por UNO 106.3: "Las inferiores deben ser prioridad"

El arquero explicó el trasfondo de aquel episodio: “Yo venía golpeado esa semana. Confesé que necesitaba descansar en lo mental y pedí no viajar. Luego tuve la charla con el técnico, donde nos pedimos disculpas. Necesitaba estar tranquilo para estar al 100%”.

Marcos Díaz UNO Santa Fe | José Busiemi

El descargo de Marcos Díaz tras salir de Colón

Pero siente que esa sinceridad fue utilizada en su contra: “Se aprovecharon de eso para tomar luego la decisión. Me sorprendió también del lado de la dirigencia”.

El dolor más fuerte fue la falta de diálogo: “Me soltaron la mano. Me sorprendió cómo se manejaron, porque no hubo más charlas. Supuestamente íbamos a tener una reunión y no se hizo. Era cuestión de hablar nomás”.

• LEER MÁS: Enojo mayoritario de los hinchas de Colón por el apoyo a Claudio Tapia

Incluso, aseguró que pidió volver cuando vio al equipo en caída libre: “Cuando llegó Medrán, le dije que quería estar, aunque no jugara. Quería apoyar. Pero la dirigencia sostuvo la postura”.

“El grupo no hizo nada; parece que yo era la naranja podrida”

Díaz también se mostró sorprendido por la actitud del plantel: “Me sorprendió también que el grupo no hizo nada. Pensé que me estaba manejando bien, siendo pro del grupo. No sé por qué nadie saltó por mí. Parece que yo era la naranja podrida. Se me dio a entender eso, porque no hubo respaldo”.

Marcos Díaz 2.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

En el caso del Pulga Rodríguez, con quien tenía buena relación, también buscó acercarse: “Charlé con él para volver al grupo, pero no pasó. Con Puma (Gigliotti) pensé que había buena relación, pero después de pasado con esto, parece que no, lo mismo con el resto del plantel. Se ve que yo era la naranja podrida. Se me dio a entender eso, porque no hubo ni un respaldo".

• LEER MÁS: Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

El arquero describió una temporada que se desmoronó rápidamente: “Todos los días me pregunto qué pasó este año. Arrancamos bien, con expectativa, pero todo se fue perdiendo: la ambición, las ganas, la cabeza fría para levantarse”.

Incluso imaginó que su salida podía generar un efecto positivo: “Después de mi salida pensé que quizá se lograba un cambio, pero siguió todo igual. Por eso insistí en volver, quería aportar”.

Una de las situaciones que más lo golpeó fue la resolución de su desvinculación: “El llamado que recibí ahora me hubiera gustado antes. Siempre se habló de mí estando afuera y se me marcó por algo que no hice. Me mantuve callado hasta que exploté. Después de mi publicación, me llamaron y en dos días se arregló todo. Era antes... solo hacía falta una explicación”.

• LEER MÁS: Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

El interrogante sigue sin cerrarse para el arquero: “Me cuesta entender qué hice mal para que se me tilde de esta manera. Pero insisto: todo se aprende”. Sobre su futuro, fue claro: “Ya es una etapa cerrada. Mi revancha era dentro de la cancha y desde afuera no es lo mismo. Vine con otra ilusión y me duele lo que pasó”.

Además confirmó un atraso salarial: “Sí, había atraso conmigo, porque seguía entrenando apartado. No sé cómo será la situación del resto”. Con 38 años, Díaz quiere seguir en competencia: “Quiero seguir jugando. Me quedó la espina: no quiero que este sea el final. Quiero dejar el fútbol yo, no que el fútbol me deje a mí”.