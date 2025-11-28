Unión completó la penúltima semana de trabajo mientras definen temas cruciales

El plantel de Unión cerró la penúltima semana antes de las vacaciones, donde la dirigencia y el DT resuelven el armado del 2026 y la pretemporada

Unión completó este viernes la penúltima semana de actividad del año en el predio Casa Unión, en medio de un clima de transición y expectativas por lo que vendrá. El plantel cumplió una jornada liviana y quedó licenciado hasta el lunes, a la espera de las vacaciones y el inicio de la pretemporada el 2 de enero.

Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Lautaro Vargas, quien continúa con trabajos diferenciados por un esguince de rodilla que el club todavía no comunicó de manera oficial. Más allá de eso, el grupo entrena sin exigencias, sabiendo que los días fuertes llegarán recién en enero.

Se resuelven temas importantes en Unión

En paralelo, la dirigencia y Leonardo Madelón avanzan en resoluciones determinantes para el armado del plantel 2026: qué jugadores con vínculo entrarán en los planes, quiénes quedarán al margen y cuáles son los futbolistas que terminan contrato y se buscará retener.

Leonardo Madelón Prensa Unión

La planificación también abarca otro punto clave: la sede de la pretemporada. Hoy, las dos opciones firmes son Montevideo o Mar del Plata, una decisión que Unión pretende sellar cuanto antes, teniendo en cuenta que el equipo dispondrá de apenas tres semanas de preparación antes del inicio del Torneo Apertura. Participar de la Serie Río de La Plata sería ideal para evitar los altos costos.

Por ahora, todo transcurre en un modo de espera. El plantel sigue en movimiento, liviano pero activo, mientras puertas adentro se definen los cimientos de la próxima temporada.