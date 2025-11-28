Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

El plantel de Colón retomó la actividad tras cuatro días consecutivos de presentarse sin entrenar, aunque los referentes no participaron.

Ovación

Por Ovación

28 de noviembre 2025 · 10:27hs
Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Prensa Colón

Parte del plantel de Colón volvió a practicar esta mañana, después de cuatro días consecutivos en los que los jugadores se presentaron en el Predio 4 de Junio pero decidieron no entrenar como medida de fuerza ante el retraso salarial.

Los referentes del equipo —entre ellos, futbolistas de mayor peso interno— estuvieron presentes en el predio, pero no participaron de las tareas. Si bien acompañaron el retorno a la actividad, mantuvieron su postura y se limitaron a observar, en línea con un reclamo que sigue sin resolución.

El plantel exige el pago de los meses impagos de septiembre y octubre, mientras que noviembre está a punto de sumarse a la lista. El mayor foco de tensión pasa por los derechos de imagen, un componente clave de los contratos y epicentro del conflicto.

La crisis en Colón excede lo deportivo

Mientras el discurso oficial apunta a “ordenar antes de la entrega de mando”, la realidad muestra un escenario opuesto: Colón atraviesa una etapa de mayor fragilidad que estabilidad. El plantel ya dejó clara su postura. La pelota está ahora en el terreno dirigencial.

LEER MÁS: Marcos Díaz: "Se ve que yo era la naranja podrida en Colón, porque el plantel no me respaldó"

Trabajo dividido en grupos

Cerca de las 9.15, el plantel salió a la cancha y se organizó en dos grupos: uno realizó tareas físicas, mientras que el otro trabajó con ejercicios de pelota bajo la mirada del cuerpo técnico. También participaron de la práctica algunos juveniles promovidos desde las divisiones inferiores, integrándose al trabajo del plantel profesional.

Colón entrenar jugadores paro pago
Noticias relacionadas
jourdan, a corazon abierto en colon: preferi arreglar y no hacer una inhibicion despues

Jourdan, a corazón abierto en Colón: "Preferí arreglar y no hacer una inhibición después

minella, sin vueltas en colon por uno 106.3: las inferiores deben ser prioridad

Minella, sin vueltas en Colón por UNO 106.3: "Las inferiores deben ser prioridad"

colon recibe a barrio parque en busca de ratificar la levantada en la liga argentina

Colón recibe a Barrio Parque en busca de ratificar la levantada en la Liga Argentina

enojo mayoritario de los hinchas de colon por el apoyo a claudio tapia

Enojo mayoritario de los hinchas de Colón por el apoyo a Claudio Tapia

Lo último

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Último Momento
Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Ovación
Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL