Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Parte del plantel de Colón volvió a practicar esta mañana, después de cuatro días consecutivos en los que los jugadores se presentaron en el Predio 4 de Junio pero decidieron no entrenar como medida de fuerza ante el retraso salarial .

Los referentes del equipo —entre ellos, futbolistas de mayor peso interno— estuvieron presentes en el predio, pero no participaron de las tareas . Si bien acompañaron el retorno a la actividad, mantuvieron su postura y se limitaron a observar , en línea con un reclamo que sigue sin resolución .

El plantel exige el pago de los meses impagos de septiembre y octubre, mientras que noviembre está a punto de sumarse a la lista. El mayor foco de tensión pasa por los derechos de imagen, un componente clave de los contratos y epicentro del conflicto.

La crisis en Colón excede lo deportivo

Mientras el discurso oficial apunta a “ordenar antes de la entrega de mando”, la realidad muestra un escenario opuesto: Colón atraviesa una etapa de mayor fragilidad que estabilidad. El plantel ya dejó clara su postura. La pelota está ahora en el terreno dirigencial.

Trabajo dividido en grupos

Cerca de las 9.15, el plantel salió a la cancha y se organizó en dos grupos: uno realizó tareas físicas, mientras que el otro trabajó con ejercicios de pelota bajo la mirada del cuerpo técnico. También participaron de la práctica algunos juveniles promovidos desde las divisiones inferiores, integrándose al trabajo del plantel profesional.