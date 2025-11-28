Uno Santa Fe | Santa Fe | palomas

Crece la alarma por la superpoblación de palomas en zonas rurales: impulsan un programa provincial para controlar su expansión

La Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto que crea el Programa Provincial de Control Poblacional de Palomas, ante el impacto creciente de estas aves en la producción agrícola-ganadera.

28 de noviembre 2025 · 17:03hs
Crece la alarma por la superpoblación de palomas en zonas rurales: impulsan un programa provincial para controlar su expansión

Foto: La Capital / Archivo.

Crece la alarma por la superpoblación de palomas en zonas rurales: impulsan un programa provincial para controlar su expansión

La última sesión del Período N° 143 del Senado provincial dejó un paquete de iniciativas que ahora pasarán a la Cámara de Diputados para su análisis definitivo.

Entre ellas, dos proyectos impulsados por el senador Rodrigo Borla, mencionados por el cuerpo como parte de una agenda que combinó temas ambientales, sanitarios y culturales.

Uno de los expedientes que obtuvo mayor acompañamiento aborda una problemática que tomó relevancia en las últimas semanas: el crecimiento desmedido de la población de palomas en áreas rurales.

Cayó una "paloma mensajera" con un celular que habría sido enviado a un preso en la cárcel de Coronda

El proyecto propone crear el Programa Provincial de Control Poblacional de Palomas, con el fin de regular la cantidad de ejemplares y mitigar su impacto en la producción agrícola-ganadera, el ecosistema y la salud humana.

Desde el Senado remarcaron que la herramienta apunta a criterios sustentables, integrando aspectos económicos, ecológicos y sanitarios.

La Laguna del Plata, hacia patrimonio histórico y cultural

La tercera iniciativa plantea declarar Patrimonio Histórico y Cultural Provincial al área de la Laguna del Plata, a 14 kilómetros de Vera y Pintado (departamento San Justo).

El proyecto busca proteger y reconocer el valor natural, cultural y social de un territorio considerado un referente histórico para la región.

Despedida en el recinto

La jornada también tuvo un componente institucional: la despedida de la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien dejará su cargo para asumir como diputada nacional en los primeros días de diciembre.

Aun así, la sesión transcurrió con normalidad y permitió el tratamiento de una amplia agenda legislativa, que incluyó el ingreso de mensajes del Poder Ejecutivo y la aprobación de diversas iniciativas de comunicación, resolución y ley.

palomas alarma rural
Noticias relacionadas
Cómo fue la maniobra de los tres policías acusados de exigir coimas en la ruta 1.Imagen ilustrativa

En una hora se alzaron con más de medio millón de pesos: cómo fue la maniobra de los policías acusados de exigir coimas en la ruta 1

reforma previsional: poletti advirtio sobre ingresos tardios a planta y jubilaciones con solo cinco anos de aportes

Reforma previsional: Poletti advirtió sobre ingresos tardíos a planta y jubilaciones con "solo cinco años de aportes"

El flamante hospital Jaime Ferré de Rafaela, de más alta complejidad de la región

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Lo último

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Último Momento
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Pulga Rodríguez, en UNO: Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año

Pulga Rodríguez, en UNO: "Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año"

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Ovación
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL