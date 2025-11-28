Uno Santa Fe | Unión | Unión

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

Son varios los futbolistas que deben retornar a Unión y uno de ellos pretende hablar con Madelón para intentar quedarse

28 de noviembre 2025 · 12:41hs
Daniel Juárez debe retornar a Unión y el delantero pretende quedarse a pelearla.

El 2 de enero cuando Unión arranque la pretemporada, serán varios los futbolistas que deben retornar a Unión, pero está claro que la mayoría de ellos volverán a ser negociados.

Pajarito vuelve y quiere quedarse en Unión

Pero hay un caso de un delantero que tiene la intención de hablar con Leonardo Madelón para quedarse a entrenar con el plantel rojiblanco y pelear por un lugar.

El nombre en cuestión es el de Daniel Juárez quien este año jugó con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, disputando 21 encuentros en el elenco jujeño sin marcar goles y brindando apenas dos asistencias.

Está claro que Pajarito no tuvo un buen año con la camiseta del Lobo jujeño y finaliza su contrato el 31 de diciembre. Pero aún tiene un año más de vínculo con Unión, es decir hasta diciembre del 2026.

LEER MÁS: ¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Recordando que antes de ser cedido a préstamo, Juárez había estado en Barracas Central, dado que su último partido con la camiseta de Unión fue el recordado triunfo ante Tigre por 1-0 en el que el Tate se aseguró la categoría.

La intención del futbolista es quedarse en Santa Fe a cumplir su último año de contrato, pero claro está, que dependerá de la charla que tenga con Madelón.

Habrá que ver si el entrenador rojiblanco lo tiene en cuenta o si Unión lo vuelve a negociar, sabiendo que para que eso suceda habría que renovar el vínculo.

