"Castet es considerado en Sarmiento, para Colón ya es tarde"

Facundo Castet ya había afirmado que pretendía quedarse en Colón, e incluso reveló que el presidente Víctor Godano le confió que harían todo el esfuerzo necesario para que pueda regresar para disputar la temporada 2025 de la Primera Nacional.

La versión del representante de Facundo Castet, que se aleja de Colón

Heber Marchioni, representante de Facundo Castet, contó cómo es la situación del lateral izquierdo, en diálogo con Radio Sol Play (FM 91.5), y dijo: "Tuvimos una primera reunión con el presidente del club, luego derivó en el tesorero pero no nos llamaron más. Comencé a trabajar hace poco con el jugador. Me puse al tanto de todo, conocí a la gente de Colón, tengo muy buena relación con la gente de Sarmiento. Pero tuvo que volver al club donde tiene contrato, y está a las órdenes del cuerpo técnico (Javier Sanguinetti) y lo tienen en consideración".

Facundo Castet.jpg Facundo Castet ve una mejora en el rendimiento de Colón para afrontar la recta final de Primera Nacional. Uno Santa Fe | José Busiemi

Y luego, Marchioni indicó: "Lo que quiero aclarar es que se están diciendo muchas cosas, que quiere jugar en Colón, pero no es bueno para la gente de Sarmiento, para el cuerpo técnico. El chico está haciendo la pretemporada en Sarmiento, y si escucha que el jugador se tiene intenciones de irse a Colón no lo va a tener en cuenta, una cuetión de sentido común. Tengo muy buena relación con Iván (Moreno y Fabianesi) pero no me llamó".

"Hablé con Bicho Godano y con el tesorero Adrián Temporelli, ya que el club tiene una deuda con Facundo Castet, los voy llamando para que se pongan al día. Estoy en contacto con ellos, pero se tienen que poner de acuerdo con la gente de Sarmiento, pero ya es tarde. Para mí ya es tarde, está muy bien en Sarmiento y está haciendo la pretemporada, el técnico lo tiene en consideración, y se tiene que enfocar. Tiene que conseguir casa, ese es mi trabajo. Hoya lamentablemente Colón está en la B y Sarmiento en Primera", agregó Marchioni.

Qué chances tiene Colón de repatriar a Castet

Mientras que más adelante, destacó: "Primero Colón debería negociar con Sarmiento. Me hicieron una propuesta pero no valía de nada ponerse de acuerdo en cuanto a los números del contrato, si no acuerda primero con Sarmiento. Si vamos a Colón tiene que ascender sí o sí, es un análisis que hacemos por el futuro del chico".

LEER MÁS: Al complicarse lo de Castet, Colón ya se fijó en otro lateral izquierdo

"La realidad es que a medida que fue pasando el tiempo comenzamos a hacer un análisis para su futuro, Facundo Castet tiene que jugar en Primera, lo tienen en cuenta en Sarmiento, con quienes tengo una muy buena relación. Digo que es tarde por una cuestión de tiempo, Sarmiento juega el 24 de enero. El jugador tiene que tener tranquilidad y saber qué será de su futuro", agregó el representante Heber Marchioni.

Por último, se lo consultó por Facundo Callejo, quien rescindió su contrato con Aucas y reveló sus ganas de volver a Colón, y destacó: "Tengo varias propuestas de la Primera Nacional, pero en el único club de la categoría donde jugaría es en Colón".