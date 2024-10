Castet: "Ojalá pueda volver, es a lo que vine a Colón"

Facundo Castet fue reemplazado en el primer tiempo del partido ante Chaco For Ever con evidentes señales de intensos dolores en su tobillo izquierdo, en tanto que si bien no se hizo oficial por parte de Colón, los estudios médicos determinaron una lesión en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo.

La bronca de Facundo Castet tras enterarse de la lesión en Colón

En diálogo con LT10 (AM 1020), Facundo Castet comenzó contando sus sensaciones tras conocer el diagnóstico de su lesión, que lo llevará a estar alejado de las canchas entre 30 y 40 días en Colón e indicó: "Estoy triste y enojado, pero son cosas que pueden pasar. En el momento pensé que era un esguince, pero el problema es en uno de los ligamentos internos. Fue cuando salté a cabecear y me movieron en el aire, no vi dónde pisé, caí y pisé mal. Quise seguir pero me di cuenta enseguida que no era un esguince, tuve varios... Ahora me va a tocar apoyar desde afuera, ojalá pueda seguir jugando, es a lo que vine".

Facundo Castet.jpg Facundo Castet ve una mejora en el rendimiento de Colón para afrontar la recta final de Primera Nacional. Uno Santa Fe | José Busiemi

Cuando se le pidió una referencia por Nicolás Fernández, su reemplazante en Colón, Facundo Castet destacó: “A Nico le tocó jugar el primer partido y respondió muy bien, hizo un gran trabajo, ojalá que pueda hacer un gran partido con San Telmo si le toca. Es un jugador rápido, con buen pase, llega de Estudiantes que no es poca cosa".

La definición del torneo para Colón

Posteriormente, hizo referencia al punto que sumó Colón ante Chaco For Ever, en función del tramo final de la temporada, y dijo: “Siempre es importante sumar, tal vez en momentos anteriores a estos partidos los perdíamos. Ahora quedan tres finales que tenemos que ganar. Si me das jugar una final hoy dámela, pero si no se puede queremos llegar bien armados a luchar en el Reducido".

Más adelante se le preguntó por quiénes considera que llegan mejor de los rivales de Colón en la punta, y Facundo Castet analizó: "Nosotros donde íbamos planteábamos el partido para ganarlo, los partidos trabados los terminábamos perdiendo, tal vez nos faltó manejar eso. San Telmo y Madryn juegan muy bien, el resto son medios parecidos, regulares. A nosotros nos encontraron la vuelta, ahora nos estamos acomodando de vuelta".

Se le hizo referencia al penal que le cobraron en contra a Colón, por su mano ante Temperley, y confesó: "Fue todo pecho, me quedó marcada la pelota, le dije cualquier cosa al árbitro, está mal, pero nos estábamos jugando cosas importantes".

En el final se le preguntó por su continuidad en Colón, ya que tiene contrato hasta el 31 de diciembre, y Facundo Castet indicó: "La verdad no sé nada, pero si es así mejor, ojalá pueda ser así, estoy cómodo y contento en Colón, la gente me mostró su cariño".