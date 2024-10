Cómo quedó Colón en la tabla de la Zona B de la Primera Nacional

Colón llegó a Chaco con la misión de sumar un nuevo triunfo ante For Ever, pero terminó empatando sin goles, en un partido donde le faltó ambición ofensiva. De hecho, ni siquiera en el tramo final cuando tuvo un hombre más en cancha logró marcar supremacía sobre su rival.

Lo concreto es que el orden y la paciencia que tanto pregonó Diego Osella desde que regresó a Colón no tuvo el éxito buscado, ya que en el fútbol se gana con goles, hecho que estuvo muy lejos de alcanzar su equipo ante Chaco For Ever.

Colón Chaco For Ever Henríquez.jpg Fuente: Radio Clan FM

Colón salió a jugar ante Chaco For Ever sabiendo que San Telmo había perdido ante Almirante Brown y que Aldosivi se había subido transitoriamente a la punta tras la victoria agónica ante Almagro en José Ingenieros. De esta manera, el empate lo alejó de lo más alto, ya que el Tiburón le sacó cuatro. El viernes, en tanto, Defensores de Belgrano no había pasado del empate sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto.

No todo terminó allí, ya que el domingo llegaron más malas noticias. Deportivo Madryn goleó al CADU, con lo cual siguió bien cerca de lo más alto. El lunes también trajo pálidas para Colón, ya que Nueva Chicago le ganó el Interzonal a Ferro en Caballito por 2-1, y le sacó cinco puntos en lo más alto. Gimnasia de Mendoza también cumplió con los deberes, tras vencer como visitante a Deportivo Morón por 1-0.

Las posiciones de la Zona B tras la fecha 35