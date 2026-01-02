Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Fue protagonista del 4 de junio de 2021 y autor de un gol eterno. Su contrato venció el 31 de diciembre y Colón no lo despidió públicamente, una decisión que abre el debate sobre el trato a los símbolos sabaleros.

El 31 de diciembre marcó el final del vínculo contractual de Christian Bernardi con Colón . Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención no fue la decisión deportiva —entendible, razonable y respetable— de no renovarle, sino la ausencia total de una despedida institucional. Ni un mensaje, ni una imagen, ni una mención en las redes sociales del club para uno de los futbolistas que ya forma parte de la historia grande del Sabalero.

En tiempos donde la comunicación del club luce profesionalizada y ordenada, el silencio fue más estridente que cualquier comunicado.

Un héroe eterno del 4 de junio de 2021

Hablar de Bernardi es hablar, inevitablemente, del 4 de junio de 2021 en San Juan. Aquella tarde inolvidable, Colón venció a Racing por 3-1 y se consagró campeón por primera vez en su historia en la Primera División del fútbol argentino.

Y Bernardi no fue uno más. Fue protagonista. Marcó un gol que quedó grabado para siempre en la retina del hincha: una definición de altísima calidad, picándosela a Gastón “Chila” Gómez, para sellar una final que ya es parte del ADN sabalero. Ese gol no entiende de contextos posteriores, ni de campañas malas, ni de decisiones dirigenciales. Ese gol es eterno.

Los problemas de salud y el regreso en tiempos difíciles

Tras aquel título, Bernardi estuvo cerca de continuar su carrera en Fortaleza de Brasil y luego en Vélez Sarsfield, pero ambas posibilidades se frustraron al no superar los exámenes médicos, producto de inconvenientes cardíacos derivados del coronavirus.

Aun así, decidió volver y firmó con Colón para disputar la temporada 2024 de la Primera Nacional, y permaneció también durante todo 2025. Fueron dos temporadas para el olvido, especialmente la última, considerada una de las peores en la historia reciente del club, con un equipo que terminó peleando por no descender.

Ese contexto, claramente adverso, terminó por desgastar su figura desde lo futbolístico, aunque nunca desde lo simbólico.

Decisiones deportivas, respeto histórico

Es lógico que una dirigencia evalúe rendimientos, actualidad y proyección. Es lógico que no se renueve un contrato si el futbolista ya no está en condiciones de aportar lo que el proyecto necesita. Eso nadie lo discute.

Lo que sí se discute —y duele— es que a Bernardi se lo haya dejado ir como a uno más, esperando simplemente que el calendario marque el final formal del vínculo. No se trata de dinero, ni de minutos, ni de continuidad, sino de memoria y respeto.

Paradójicamente, con Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, también apartado del nuevo proyecto pese a tener contrato hasta 2026, hubo al menos un saludo institucional en redes sociales durante la noche del 1 de enero, cuando cumplió 41 años. Una decisión también polémica, pero acompañada de un gesto. Con Bernardi, ni eso.

Se habla, incluso, de una situación interna que no cayó bien en la dirigencia, motivo por el cual se optó por el silencio. Aun así, cuesta entender que un desacuerdo o una incomodidad coyuntural esté por encima de lo que el nombre de Bernardi representa para Colón.

Una deuda con los héroes de 2021

Mucho se habló —y con razón— de cómo Colón no supo capitalizar el título del 2021: desde lo deportivo, desde lo institucional y también desde el marketing, tratándose del primer campeón de Primera División del fútbol santafesino.

Este episodio vuelve a poner el foco en una cuestión sensible: el trato a los héroes de aquella gesta. Más allá de los elogios que hoy recibe la nueva Comisión Directiva por cómo intenta ordenar y sacar adelante al club, hay gestos que no deberían pasar desapercibidos.

Christian Bernardi trascendió la coyuntura. Se inmortalizó en la historia de Colón y eso nada ni nadie se lo podrá quitar. Las malas campañas no borran los goles eternos. Los silencios institucionales no apagan los recuerdos.

El tiempo dirá si alguna vez llega el reconocimiento que faltó. Por ahora, lo único claro es que el trato para los héroes del 2021 sigue brillando por su ausencia en Colón.