Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

El extremo estaba cerca de convertirse en refuerzo sabalero, pero finalmente optó por continuar en Primera División. Aldosivi lo sumará a préstamo desde Boca, sin cargo y con opción de compra.

2 de enero 2026 · 13:23hs
La búsqueda de Colón por reforzar su frente de ataque sufrió un revés en las últimas horas. Tomás Fernández, uno de los nombres que estaba bien posicionado y con negociaciones avanzadas para arribar a Santa Fe, fue anunciado como nuevo jugador de Aldosivi, club que logró retener la categoría y seguirá compitiendo en la Liga Profesional.

El extremo llegará al conjunto marplatense a préstamo desde Boca Juniors, sin cargo y con opción de compra, luego de su último paso por San Martín de San Juan, equipo con el que logró el ascenso en 2024 pero que descendió en la temporada siguiente.

Un nombre que Colón tenía en carpeta

En el radar de la dirigencia rojinegra, Fernández aparecía como una alternativa concreta para potenciar las bandas, una zona que el cuerpo técnico considera prioritaria en la reconstrucción del plantel. Las conversaciones estaban bien encaminadas y su arribo parecía cuestión de tiempo, pero la posibilidad de seguir jugando en Primera División terminó inclinando la balanza.

Desde el entorno del futbolista reconocen que la continuidad en la máxima categoría fue un factor decisivo para aceptar la propuesta de Aldosivi, que aceleró en las últimas horas y cerró el acuerdo de palabra con Boca.

Trayectoria y números recientes

Nacido en Junín, Fernández se formó en las inferiores de Boca Juniors, aunque nunca llegó a debutar en Primera con el club xeneize. Esta será su sexta cesión, tras haber pasado por Argentino Agropecuario, Cerro Largo, Maldonado, Tigre y San Martín de San Juan.

En el último año, con el conjunto cuyano, sumó 22 partidos entre Apertura y Clausura, con cuatro goles en la temporada. Además, fue protagonista en un partido clave: marcó un gol y dio una asistencia en el recordado triunfo 4-2 ante Aldosivi, resultado que le permitió al Tiburón salvarse del descenso.

Un mercado que obliga a recalcular

La caída de la llegada de Fernández obliga a Colón a recalcular opciones en el mercado, especialmente en ofensiva. El club sigue enfocado en sumar futbolistas que aporten desequilibrio y gol, aunque la competencia con equipos de Primera División vuelve a marcar diferencias en este mercado de pases.

Mientras Aldosivi se asegura a un extremo con experiencia y rodaje reciente en la elite, en Santa Fe el Sabalero deberá redoblar esfuerzos para no dejar pasar oportunidades en un mercado que ya empieza a mostrar sus complejidades.

