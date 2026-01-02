Uno Santa Fe | Ovación | Cádiz

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Tras su salida de Unión y su incorporación a Cádiz, se acerca el debut de Jerónimo Dómina, que podría ser este fin de semana en RIazor.

Ovación

Por Ovación

2 de enero 2026 · 14:32hs
Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

El 2026 arranca con expectativas renovadas para Jerónimo Dómina, quien transita sus primeros días oficiales como futbolista del Cádiz CF y ya se perfila para tener su estreno en el fútbol español. El delantero surgido en Unión de Santa Fe forma parte de la planificación de Gaizka Garitano para el exigente compromiso del próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña, en el estadio de Riazor, uno de los escenarios más complejos de la categoría.

LEER MÁS: Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Tras ser presentado a comienzos de diciembre, el atacante argentino ya entrena con normalidad junto a sus nuevos compañeros y comienza a integrarse de lleno a la dinámica del plantel. Hasta el 1 de enero, una cuestión administrativa le impedía trabajar formalmente bajo las órdenes del cuerpo técnico, pero ese obstáculo ya quedó atrás y su adaptación avanza a paso firme.

Primeras señales en Cádiz

Aunque todavía no tuvo la chance de mostrarse ante el público, Dómina ya empieza a hacerse visible en el mundo Cádiz. El club compartió imágenes de los entrenamientos en redes sociales, donde se lo pudo ver con la indumentaria oficial, una señal clara de que su inclusión en la lista de convocados es una posibilidad concreta para el viaje a Galicia.

image

El delantero se encuentra en la ciudad gaditana desde noviembre. En ese período cumplió con el reconocimiento médico, comenzó a empaparse del día a día del club y siguió de cerca la actualidad del equipo. Incluso fue captado por medios locales en el Nuevo Mirandilla, observando la derrota ante Burgos, mientras aguardaba el momento de sumarse de manera formal.

Una apuesta a largo plazo

El 10 de diciembre se oficializó su llegada al Cádiz con un contrato por cuatro temporadas, un gesto que refleja la confianza de la dirigencia en el potencial del futbolista. Internacional Sub-20 con Argentina, Dómina busca ahora relanzar su carrera en Europa, tras un tramo final complejo en Unión.

LEER MÁS: Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Desde el último verano no sumaba minutos oficiales con el primer equipo tatengue, luego de decidir no renovar su vínculo. Esa situación derivó en su paso al equipo de reserva, donde respondió con dos goles y una asistencia, intentando revertir un escenario que ya no tenía retorno. El propio club santafesino había comunicado su participación en el filial como un gesto para encauzar el conflicto contractual.

Un nuevo comienzo

En Cádiz, el contexto es distinto. Con un proyecto claro y un entrenador que ya lo observa de cerca, Dómina se prepara para dar su primer paso en el fútbol español, sabiendo que cada entrenamiento puede acercarlo al debut. El desafío en Riazor aparece como una prueba exigente, pero también como una oportunidad inmejorable para empezar a escribir su historia lejos de Santa Fe.

En la misma jornada inicial de trabajos también dijo presente Antoñito Cordero, otra de las incorporaciones del club andaluz, cedido desde Newcastle. Mientras tanto, todas las miradas empiezan a posarse sobre el ex Unión, que está a un paso de cumplir el sueño europeo con la camiseta amarilla.

Cádiz Dómina Unión
Noticias relacionadas
El plantel de Boca arranca este viernes la pretemporada bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Boca inicia la pretemporada en el predio de Ezeiza

El plantel de River viaja este viernes a Neuquén.

River viaja a Neuquén para iniciar la parte física de la pretemporada

Valentín Castellanos es nuevo jugador de West Ham.

Taty Castellanos es nuevo refuerzo del West Ham

Por la primera fecha de la United Cup, Argentina venció 3-0 a España.

Argentina debutó en la United Cup con una contundente victoria ante España

Lo último

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Último Momento
Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Ovación
La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe