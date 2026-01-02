Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Tras su salida de Unión y su incorporación a Cádiz, se acerca el debut de Jerónimo Dómina, que podría ser este fin de semana en RIazor.

El 2026 arranca con expectativas renovadas para Jerónimo Dómina, quien transita sus primeros días oficiales como futbolista del Cádiz CF y ya se perfila para tener su estreno en el fútbol español. El delantero surgido en Unión de Santa Fe forma parte de la planificación de Gaizka Garitano para el exigente compromiso del próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña, en el estadio de Riazor, uno de los escenarios más complejos de la categoría.

Tras ser presentado a comienzos de diciembre, el atacante argentino ya entrena con normalidad junto a sus nuevos compañeros y comienza a integrarse de lleno a la dinámica del plantel. Hasta el 1 de enero, una cuestión administrativa le impedía trabajar formalmente bajo las órdenes del cuerpo técnico, pero ese obstáculo ya quedó atrás y su adaptación avanza a paso firme.

Primeras señales en Cádiz

Aunque todavía no tuvo la chance de mostrarse ante el público, Dómina ya empieza a hacerse visible en el mundo Cádiz. El club compartió imágenes de los entrenamientos en redes sociales, donde se lo pudo ver con la indumentaria oficial, una señal clara de que su inclusión en la lista de convocados es una posibilidad concreta para el viaje a Galicia.

image

El delantero se encuentra en la ciudad gaditana desde noviembre. En ese período cumplió con el reconocimiento médico, comenzó a empaparse del día a día del club y siguió de cerca la actualidad del equipo. Incluso fue captado por medios locales en el Nuevo Mirandilla, observando la derrota ante Burgos, mientras aguardaba el momento de sumarse de manera formal.

Una apuesta a largo plazo

El 10 de diciembre se oficializó su llegada al Cádiz con un contrato por cuatro temporadas, un gesto que refleja la confianza de la dirigencia en el potencial del futbolista. Internacional Sub-20 con Argentina, Dómina busca ahora relanzar su carrera en Europa, tras un tramo final complejo en Unión.

LEER MÁS: Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Desde el último verano no sumaba minutos oficiales con el primer equipo tatengue, luego de decidir no renovar su vínculo. Esa situación derivó en su paso al equipo de reserva, donde respondió con dos goles y una asistencia, intentando revertir un escenario que ya no tenía retorno. El propio club santafesino había comunicado su participación en el filial como un gesto para encauzar el conflicto contractual.

Un nuevo comienzo

En Cádiz, el contexto es distinto. Con un proyecto claro y un entrenador que ya lo observa de cerca, Dómina se prepara para dar su primer paso en el fútbol español, sabiendo que cada entrenamiento puede acercarlo al debut. El desafío en Riazor aparece como una prueba exigente, pero también como una oportunidad inmejorable para empezar a escribir su historia lejos de Santa Fe.

En la misma jornada inicial de trabajos también dijo presente Antoñito Cordero, otra de las incorporaciones del club andaluz, cedido desde Newcastle. Mientras tanto, todas las miradas empiezan a posarse sobre el ex Unión, que está a un paso de cumplir el sueño europeo con la camiseta amarilla.