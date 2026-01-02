Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Tras un sólido 2025 en el certamen local, el Rojo de la capital santafesina apuesta a consolidarse como protagonista y se prepara para dar el salto también en el plano nacional, a la espera de una posible invitación a la Liga Federal.

Rivadavia Juniors ya comenzó a delinear su camino hacia el 2026 con objetivos claros. Luego de haber finalizado quinto en el torneo local durante la temporada 2025, el club apunta a dar un paso más y consolidarse definitivamente como uno de los animadores del básquet santafesino, sin descuidar la ilusión de competir a nivel nacional si se confirma la invitación para disputar la Liga Federal 2026.

En ese marco, la dirigencia decidió ratificar a Emanuel Schifitto como entrenador principal, apostando a la continuidad de un proceso que mostró crecimiento. Para reforzar el cuerpo técnico, se sumó Sebastián Gaztambide como asistente, fortaleciendo la estructura de trabajo del plantel superior.

Refuerzos de peso en el perímetro y la pintura

El armado del equipo ya muestra caras nuevas con experiencia en el ámbito local. En el perímetro, Rivadavia concretó el regreso de Joaquín Cabré, quien ya tuvo un paso previo por la institución y viene de disputar el Pre-Federal con Paracao, aportando conocimiento de la categoría y variantes ofensivas.

Otra incorporación destacada es la de Alan Acosta, ala-pivot oriundo de Coronda. Con pasos por Unión de Santa Fe, Banco Provincial y Regatas Coronda, llega para sumar experiencia y presencia en la zona interna, con la expectativa de darle un salto de calidad al equipo desde su rol.

La base que se mantiene

Uno de los puntos fuertes del proyecto es la continuidad de Mauro Natta, pieza determinante durante la temporada pasada y considerado un jugador clave dentro del esquema. A su vez, el club logró sostener a buena parte del plantel que ya venía trabajando junto a Schifitto.

Siguen en el equipo Francisco Spicchiali, Sebastián Correnti, Alejandro Forlin, Estanislao Verga, y se aguarda por la confirmación de Mauricio Costa, lo que permitiría mantener una base sólida y competitiva.

Juveniles y proyección

En cuanto a las fichas juveniles, Rivadavia Juniors continúa apostando al desarrollo. Se confirmó la llegada de Lorenzo Antoniazzi, proveniente de Unión de Santa Fe, mientras que se sostienen Luka Zilli, Juan Cruz Mantovani, Lucas Quilicci, Francisco Dupont y Marcos Peralta.

Además, la dirigencia sigue en tratativas para sumar otro jugador interno como ficha U21, con el objetivo de equilibrar el roster y potenciar la rotación.

Estructura reforzada

El armado del 2026 no solo se limita al plantel. Álvaro González será el preparador físico, mientras que Fernando Esquivel asumirá como director deportivo, completando un organigrama que apunta a profesionalizar aún más el proyecto.

Con bases firmes, refuerzos estratégicos y una idea clara de juego, Rivadavia Juniors comienza a construir un 2026 cargado de ambición, decidido a pelear arriba en el ámbito local y listo para asumir el desafío nacional si la oportunidad se presenta.

