Uno Santa Fe | Ovación | Rivadavia

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Tras un sólido 2025 en el certamen local, el Rojo de la capital santafesina apuesta a consolidarse como protagonista y se prepara para dar el salto también en el plano nacional, a la espera de una posible invitación a la Liga Federal.

Ovación

Por Ovación

2 de enero 2026 · 13:11hs
Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

ASB

Rivadavia Juniors ya comenzó a delinear su camino hacia el 2026 con objetivos claros. Luego de haber finalizado quinto en el torneo local durante la temporada 2025, el club apunta a dar un paso más y consolidarse definitivamente como uno de los animadores del básquet santafesino, sin descuidar la ilusión de competir a nivel nacional si se confirma la invitación para disputar la Liga Federal 2026.

En ese marco, la dirigencia decidió ratificar a Emanuel Schifitto como entrenador principal, apostando a la continuidad de un proceso que mostró crecimiento. Para reforzar el cuerpo técnico, se sumó Sebastián Gaztambide como asistente, fortaleciendo la estructura de trabajo del plantel superior.

Refuerzos de peso en el perímetro y la pintura

El armado del equipo ya muestra caras nuevas con experiencia en el ámbito local. En el perímetro, Rivadavia concretó el regreso de Joaquín Cabré, quien ya tuvo un paso previo por la institución y viene de disputar el Pre-Federal con Paracao, aportando conocimiento de la categoría y variantes ofensivas.

Otra incorporación destacada es la de Alan Acosta, ala-pivot oriundo de Coronda. Con pasos por Unión de Santa Fe, Banco Provincial y Regatas Coronda, llega para sumar experiencia y presencia en la zona interna, con la expectativa de darle un salto de calidad al equipo desde su rol.

La base que se mantiene

Uno de los puntos fuertes del proyecto es la continuidad de Mauro Natta, pieza determinante durante la temporada pasada y considerado un jugador clave dentro del esquema. A su vez, el club logró sostener a buena parte del plantel que ya venía trabajando junto a Schifitto.

Siguen en el equipo Francisco Spicchiali, Sebastián Correnti, Alejandro Forlin, Estanislao Verga, y se aguarda por la confirmación de Mauricio Costa, lo que permitiría mantener una base sólida y competitiva.

Juveniles y proyección

En cuanto a las fichas juveniles, Rivadavia Juniors continúa apostando al desarrollo. Se confirmó la llegada de Lorenzo Antoniazzi, proveniente de Unión de Santa Fe, mientras que se sostienen Luka Zilli, Juan Cruz Mantovani, Lucas Quilicci, Francisco Dupont y Marcos Peralta.

Además, la dirigencia sigue en tratativas para sumar otro jugador interno como ficha U21, con el objetivo de equilibrar el roster y potenciar la rotación.

Estructura reforzada

El armado del 2026 no solo se limita al plantel. Álvaro González será el preparador físico, mientras que Fernando Esquivel asumirá como director deportivo, completando un organigrama que apunta a profesionalizar aún más el proyecto.

Con bases firmes, refuerzos estratégicos y una idea clara de juego, Rivadavia Juniors comienza a construir un 2026 cargado de ambición, decidido a pelear arriba en el ámbito local y listo para asumir el desafío nacional si la oportunidad se presenta.

Fuente: Basquetboleando

Rivadavia Liga Federal Básquet
Noticias relacionadas
El plantel de Boca arranca este viernes la pretemporada bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Boca inicia la pretemporada en el predio de Ezeiza

El plantel de River viaja este viernes a Neuquén.

River viaja a Neuquén para iniciar la parte física de la pretemporada

Valentín Castellanos es nuevo jugador de West Ham.

Taty Castellanos es nuevo refuerzo del West Ham

Por la primera fecha de la United Cup, Argentina venció 3-0 a España.

Argentina debutó en la United Cup con una contundente victoria ante España

Lo último

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Último Momento
Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Ovación
La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe