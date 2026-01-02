El plantel de Colón comienza la pretemporada en el predio 4 de junio

Este viernes a las 17, el plantel de Colón arranca el 2026 bajo las órdenes de Ezequiel Medrán y con la presencia de varios refuerzos

El plantel de Colón inicia la pretemporada este viernes por la tarde en el predio 4 de junio.

Los jugadores de Colón están citados para las 17 en el predio 4 de junio, para comenzar con los trabajos de pretemporada a las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán.

Y en el primer día de entrenamientos, se espera la presencia de varios refuerzos. Entre ellos, el arquero Matías Budiño, el lateral izquierdo Leandro Allende, el volante central Ignacio Antonio y los delanteros Julián Marcioni y Matías Godoy.

Por su parte, también se aguarda la presencia del defensor Pier Barrios, quien se someterá a la revisión médica, para luego estampar la firma.

Son varias las gestiones que el director deportivo Diego Colotto viene realizando junto con la dirigencia. La intención es traer 15 refuerzos y por ello en los próximos días se irán sumando más futbolistas.

Se espera resolver la vuelta de Federico Lértora, como así también, está encaminada la incorporación del volante central Matías Muñoz.

Recordando que Colón jugará la Serie Río de la Plata el martes 20 de enero, a las 20, frente a Miramar Misiones, mientras que el segundo partido se disputará el viernes 23 de enero, también a las 20, ante el local Paysandú.

En tanto que a la espera de la oficialización, el debut del equipo sabalero en el Torneo de la Primera Nacional, será el domingo 8 de febrero desde las 20 en el Brigadier López recibiendo a Deportivo Madryn.