El plantel de Colón comienza la pretemporada en el predio 4 de junio

Este viernes a las 17, el plantel de Colón arranca el 2026 bajo las órdenes de Ezequiel Medrán y con la presencia de varios refuerzos

2 de enero 2026 · 10:14hs
El plantel de Colón inicia la pretemporada este viernes por la tarde en el predio 4 de junio.

El plantel de Colón inicia la pretemporada este viernes por la tarde en el predio 4 de junio.

Los jugadores de Colón están citados para las 17 en el predio 4 de junio, para comenzar con los trabajos de pretemporada a las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán.

Colón inicia el 2026

Y en el primer día de entrenamientos, se espera la presencia de varios refuerzos. Entre ellos, el arquero Matías Budiño, el lateral izquierdo Leandro Allende, el volante central Ignacio Antonio y los delanteros Julián Marcioni y Matías Godoy.

Por su parte, también se aguarda la presencia del defensor Pier Barrios, quien se someterá a la revisión médica, para luego estampar la firma.

Son varias las gestiones que el director deportivo Diego Colotto viene realizando junto con la dirigencia. La intención es traer 15 refuerzos y por ello en los próximos días se irán sumando más futbolistas.

Se espera resolver la vuelta de Federico Lértora, como así también, está encaminada la incorporación del volante central Matías Muñoz.

Recordando que Colón jugará la Serie Río de la Plata el martes 20 de enero, a las 20, frente a Miramar Misiones, mientras que el segundo partido se disputará el viernes 23 de enero, también a las 20, ante el local Paysandú.

En tanto que a la espera de la oficialización, el debut del equipo sabalero en el Torneo de la Primera Nacional, será el domingo 8 de febrero desde las 20 en el Brigadier López recibiendo a Deportivo Madryn.

¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

Máximo Johnston y el camino al primer contrato en Colón: "Pensando siempre en el equipo"

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Último llamado en Colón: filas, descuento final y suba inminente en los abonos 2026

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe