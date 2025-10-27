Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón respira: la FIFA no lo incluyó entre los clubes inhibidos

La FIFA dio a conocer la lista de clubes inhibidos, en el informe semanal que actualiza todas las semanas, donde no aparece Colón por Alberto Espínola.

27 de octubre 2025 · 07:43hs
Una bocanada de aire llegó este fin de semana al Brigadier López. En el último reporte semanal que publicó la FIFA sobre los clubes inhibidos por Asociación, Colón no figura entre las instituciones sancionadas, una señal clara de que Alberto Espínola todavía no presentó el reclamo formal por la deuda que mantiene con el club.

Alberto Espínola, en condiciones de inhibir a Colón

El dato no es menor. Desde el pasado 17 de octubre, el defensor paraguayo está habilitado para acudir al organismo internacional y solicitar la sanción, luego de que venciera el plazo establecido por el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que rechazó la apelación de Colón y confirmó el reclamo del jugador.

Espínola reclama una cifra cercana a los 375.000 dólares y más de 12 millones de pesos, además de intereses anuales del 5%. El conflicto tiene larga data y se convirtió en uno de los temas más delicados que enfrenta la dirigencia encabezada por Víctor Godano, que desde hace semanas busca una salida financiera para evitar que el caso derive en una inhibición automática, lo que impediría incorporar refuerzos de cara al 2025.

La noticia de que el Sabalero no aparece en el informe de FIFA fue recibida con cierto alivio, aunque en el club saben que la situación está lejos de resolverse.

Fuentes cercanas a la negociación reconocen que el diálogo con el entorno del jugador no está roto, e incluso aseguran que Espínola mantiene la voluntad de encontrar una solución sin llegar al extremo de la sanción.

Las gestiones que realiza Colón para ponerse al día

Durante los últimos días, la dirigencia intensificó gestiones para conseguir un préstamo en una entidad bancaria que permita cancelar la deuda. Pero el difícil contexto económico nacional y la falta de certezas financieras siguen siendo un obstáculo.

Por ahora, el tiempo corre a favor de Colón, que ganó algo de margen para seguir negociando y evitar un golpe deportivo de magnitud. De todos modos, el próximo reporte semanal de FIFA será nuevamente un termómetro clave: si el nombre del club santafesino aparece, significará que Espínola activó el reclamo; si no, el Sabalero habrá sumado una semana más de respiro.

En cualquier caso, el conflicto con el paraguayo se transformó en una prueba determinante para la actual conducción. Resolverlo sin sanciones sería no solo un triunfo financiero, sino también una señal política fuerte: que Colón puede empezar a ordenar sus compromisos y recuperar la estabilidad que tanto necesita.

