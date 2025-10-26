El gran salto que el Vignattismo le quiere dar a Colón con el DT

El Vignattismo trabaja de cara a las elecciones en Colón, del 30 de noviembre. Ya le habrían hecho una oferta a un cuerpo técnico. ¿De quién se trata?

Por ahora, la cara visible del armado es José Alonso, histórico dirigente y hombre de confianza de José Vignatti, quien esta vez ocuparía un rol secundario, aunque sigue siendo la figura de mayor peso dentro del espacio. El ex presidente, que condujo a Colón durante algunos de los ciclos más exitosos de su historia reciente —incluida la obtención del título de la Copa de la Liga 2021—, estaría detrás de un proyecto ambicioso que incluye un nombre fuerte para el banco de suplentes.

Según reveló el programa Mundo Ascenso, desde el Vignattismo le habrían ofrecido el cargo de entrenador a la dupla Favio Orsi–Sergio Gómez , los técnicos que en la primera parte del año condujeron a Platense al título de la Copa de la Liga Profesional , coronando una campaña histórica en el Torneo Apertura.

LEER MÁS: Se vienen las vacaciones y el plantel de Colón espera que la dirigencia regularice la deuda

El ofrecimiento, aseguran, fue “a billetera abierta”: con margen para incorporar refuerzos de jerarquía y un contrato importante que refleje la apuesta política y deportiva del sector. Sin embargo, no será sencillo: el valor de la dupla se disparó tras el campeonato obtenido con el Calamar, lo que convierte la negociación en un desafío mayúsculo.

Qué piensa la dupla Orsi-Gómez sobre su futuro

Mientras tanto, Orsi y Gómez transitan un tiempo de pausa, aunque con la mirada puesta en su regreso a la dirección técnica. “Estamos en espera, aprovechando este tiempo para hacer un balance de lo que hicimos bien y de lo que no tanto”, reconoció Favio Orsi en declaraciones recientes a Olé.

Orsi y Gómez.jpg

Por su parte, Sergio Gómez agregó: “Es un momento para estar con nuestras familias, con el cuerpo técnico, y ajustar detalles para prepararnos para volver a dirigir. Analizamos distintas posibilidades y cuando llegue lo que creamos que es correcto, nos verán trabajando nuevamente”.

LEER MÁS: ¿Ezequiel Medrán ya inició la pretemporada en Colón o es solo una transición?

Ambos técnicos forjaron una carrera conjunta que comenzó desde las categorías más bajas del Ascenso —la Primera D— y que los llevó a consolidarse en la elite del fútbol argentino. Su perfil de trabajo, con fuerte énfasis en la formación y la identidad de grupo, seduce a la corriente que encabeza Alonso, que busca ofrecer un proyecto integral y moderno como carta de presentación en la campaña.

A medida que se acercan las elecciones, el Vignattismo intenta reordenar fuerzas y recuperar terreno político, con un discurso que apunta a la reconstrucción institucional y deportiva del club. La posible llegada de Orsi y Gómez, más allá de su dificultad, sería una señal de ambición de un sector que, una vez más, pretende volver a marcar el rumbo en el fútbol sabalero.