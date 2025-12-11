Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Colón ya tendría cerrada a la dupla de marcadores centrales que pidió Ezequiel Medrán para el 2026. De quiénes se trata.

Colón avanza con pasos firmes en el armado del plantel para la próxima temporada y uno de los focos principales está puesto en la zaga central. Con la salida consumada de Brian Negro y las gestiones abiertas para rescindir los contratos de Guillermo Ortiz y Gonzalo Soto —mientras Nicolás Thaller seguiría—, en el Sabalero se mueven rápido para sellar la llegada de dos defensores que están muy cerca de convertirse en refuerzos: Matías Muñoz y Agustín Ostachuk.

El nombre más avanzado es el de Matías Damián Muñoz , pieza clave en el ascenso reciente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El jugador, nacido en Río Gallegos el 22 de marzo de 1996, tiene 29 años y combina presencia física (1,83 metros), experiencia y una versatilidad que en Colón valoran: además de zaguero, puede desempeñarse como volante de contención.

Muñoz llega tras una temporada muy completa: 33 partidos disputados entre Primera Nacional, Copa Argentina y Reducido. 2652 minutos en cancha. Dos goles convertidos, uno en el torneo y otro en la Copa Argentina.

Formado en Ferro, con pasos por Douglas Haig, Colegiales, Tristán Suárez y Unión La Calera de Chile, el defensor se afianzó definitivamente en Gimnasia, donde fue una pieza determinante en el título y ascenso. Su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad para sostener duelos individuales son dos atributos que convencieron al cuerpo técnico.

Ostachuk, la alternativa joven con continuidad

En paralelo, Colón avanza por Patricio Ostachuk, quien viene de tener mucha participación en Tristán Suárez y aparece como complemento ideal para un bloque defensivo que busca renovarse. El defensor disputó: 30 partidos en la Primera Nacional (2575 minutos), con un gol. Tres encuentros en el Reducido, sumando 251 minutos adicionales.

Con proyección, ritmo competitivo y un año de gran rodaje, Ostachuk se posiciona como una opción atractiva para acompañar a un zaguero de mayor experiencia como Muñoz. En Colón lo ven como un futbolista en crecimiento, capaz de adaptarse rápidamente a un equipo que pretende dar un salto de calidad.

Un rearmado profundo en el fondo

La intención del club es clara: reconstruir de cero una defensa que no tuvo la solidez esperada durante la temporada. Con Thaller como único central confirmado, el arribo de Muñoz y Ostachuk permitiría comenzar a darle forma al nuevo bloque defensivo, uno de los pilares que el cuerpo técnico y la dirigencia consideran imprescindibles para encarar el 2026.

Colón busca seguridad, presencia y regularidad. Y todo indica que la nueva pareja de centrales está a punto de llegar a Santa Fe.