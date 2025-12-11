Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanzará un plan para captar socios, y para publicitar la camiseta, la manga de ingreso al estadio y hasta el nombre del Brigadier López.

11 de diciembre 2025 · 11:41hs
Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón se prepara para dar un paso clave en su intento por recomponer la delicada situación económica que atraviesa. La nueva dirigencia, encabezada por José Alonso, ultima detalles para poner en marcha una campaña de socios que buscará generar un fuerte impacto desde el primer día: el lanzamiento de un plan 2x1 destinado a multiplicar la masa societaria y fortalecer los ingresos genuinos del club.

La iniciativa, que será presentada en los próximos días, surge en el marco de un convenio que la institución firmó con un importante banco de Santa Fe, que ofrecerá el beneficio de 12 cuotas sin interés tanto para la compra de abonos y espacios como para la adhesión a la campaña de socios. El acuerdo permitirá facilitar el acceso a los hinchas y, al mismo tiempo, mejorar la previsibilidad financiera del club.

La apuesta fuerte: “El viejo invita al nuevo”

El corazón de la campaña será el sistema 2x1: cualquier socio activo podrá sumar a un nuevo asociado para toda la temporada, ambos con beneficios ampliados y la posibilidad de sostener sus cuotas mediante el plan de pagos del banco. La dirigencia espera que esta fórmula genere una verdadera “revolución sabalera” y reactive el sentido de pertenencia en un momento en el que el club necesita del apoyo masivo de su gente.

Nuevas vías de ingreso comercial

La reestructuración económica no se quedará solo en la captación de socios. Colón también avanza en la comercialización de nuevos espacios publicitarios. El pecho de la camiseta y la manga de la indumentaria —tanto para las competencias oficiales como para la salida del equipo al campo de juego— ya están disponibles para patrocinadores, y se espera que el acuerdo se cierre en el corto plazo.

Además, la comisión directiva no descarta un movimiento de marketing de mayor magnitud: la posible venta del naming del estadio Brigadier López, siguiendo el modelo adoptado por River con el “Más Monumental”. Aunque todavía no hay negociaciones avanzadas, la idea está sobre la mesa y podría representar un ingreso extraordinario para la institución rojinegra.

Un contexto complejo

La necesidad de activar todas estas estrategias comerciales responde directamente al difícil momento económico de Colón. La nueva dirigencia se encontró con un escenario crítico, con deudas significativas y obligaciones por resolver en el corto plazo, como inhibiciones pendientes y compromisos asumidos con el plantel profesional.

La campaña de socios y la apertura de espacios de sponsoreo apuntan a recomponer, de manera urgente, las finanzas sabaleras. La expectativa es alta: la dirigencia confía en que el empuje de la gente y la llegada de nuevos ingresos comerciales permitirán comenzar a estabilizar el presente y planificar el futuro. Colón apuesta fuerte para levantarse. La hinchada, una vez más, será protagonista de la reconstrucción.

