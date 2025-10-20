Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón acelera el plan depuración: ¿retiro voluntario para los últimos refuerzos?

Los dirigentes de Colón, en medio del plan de depuración del plantel, le ofrecieron la rescisión a varios jugadores con vínculo para el 2026.

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2025 · 08:53hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

El clima en Colón sigue marcado por la transición deportiva e institucional. Con las elecciones a la vuelta de la esquina —programadas para el próximo 30 de noviembre—, los dirigentes actuales avanzan con el plan de depuración del plantel profesional, una medida que apunta a reducir la masa salarial y reestructurar el grupo antes del cambio de conducción.

La escoba que no se detiene en Colón

En este contexto, la dirigencia sabalera ya definió avanzar con varios jugadores de peso, con la idea de acordar rescisión de contratos por mutuo acuerdo. Según trascendió, se implementó una suerte de “retiro voluntario”, una propuesta que se le hizo llegar a varios futbolistas que llegaron en el último mercado de pases, con la única excepción de Luis Miguel Rodríguez, por todo lo que el “Pulga” representa para la historia reciente de Colón.

Entre los apuntados por la dirigencia se encuentran Emmanuel Gigliotti, Cristian García, Gonzalo Soto y Facundo Castro. En el caso de Gigliotti, el delantero mantiene conversaciones con los directivos mientras evalúa su futuro personal, ya que no tiene definida su continuidad en la actividad profesional. Si decide seguir jugando, la propuesta del club sería rescindir el contrato de común acuerdo antes de tiempo, más allá que es el único de los citados que tiene vínculo hasta el 31 de diciembre de este año.

Cristian García

En tanto, Cristian García fue uno de los primeros en recibir el ofrecimiento del retiro voluntario. Llegó como una apuesta fuerte, con la expectativa de transformarse en líder y referente del grupo, pero su paso por el Sabalero fue muy por debajo de lo esperado: apenas disputó dos partidos, ambos ingresando desde el banco, y nunca logró afianzarse.

Gimnasia Jujuy Colón Facundo Castro

Por su parte, Gonzalo Soto tuvo más participación, pero tampoco alcanzó el rendimiento que Colón necesitaba en defensa. Lejos del nivel que mostró en el ascenso con Aldosivi, su performance fue irregular y dejó una imagen desdibujada, especialmente en el tramo final del campeonato.

Gonzalo Soto

El otro caso es el de Facundo Castro, quien había generado ilusión tras marcar un gol en su debut —en la derrota ante Temperley—, pero luego su producción fue de mayor a menor. Nunca logró recuperar el ritmo que mostró en su paso por Nueva Chicago ni el nivel que lo llevó al fútbol peruano. El desgaste físico acumulado y la falta de continuidad atentaron contra su rendimiento.

Contratos a largo plazo, paciencia a corta

Pese a que los tres jugadores tienen contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, desde la dirigencia sabalera consideran que su ciclo está cumplido. Por eso, se les propuso negociar una salida en buenos términos, en un proceso que cuenta con el aval de Ezequiel Medrán, quien continúa al frente del plantel mientras se define su futuro tras las elecciones.

En medio de la incertidumbre general, Colón intenta ordenar sus filas y dar señales de renovación. La limpieza del plantel busca reducir costos, abrir espacio para los juveniles y comenzar una nueva etapa que, con nueva conducción, intente dejar atrás un año tan complejo como decepcionante para el pueblo sabalero.

Colón Cristian García Facundo Castro
