El plantel de Colón retoma los entrenamientos en el predio 4 de junio

El plantel de Colón retoma las prácticas este lunes en el predio 4 de junio.

Luego de jugar la última fecha ante Defensores Unidos, el DT de Colón Ezequiel Medrán licenció al plantel durante una semana y es por eso que retomaron los entrenamientos el lunes 13.

Pero teniendo en cuenta que el equipo no volverá a jugar hasta febrero del 2026, Medrán le dio a los jugadores dos días de descanso que fueron sábado y domingo.

Así las cosas, este lunes en el predio 4 de junio retomarán las prácticas y lo harán hasta el viernes 31. Y es que posteriormente, los futbolistas volverán a ser licenciados por espacio de tres semanas.

Es decir que volverán a trabajar el lunes 24 de noviembre, de esta manera, tendrán cuatro semanas de descanso que por estatuto les corresponde a los jugadores.

En consecuencia, durante todo el mes de diciembre entrenarán, salvo para las fiestas, aunque a partir del 1 de diciembre habrá nuevas autoridades en el club que acelerarán las decisiones.