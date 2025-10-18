Gigliotti, ¿se retira o espera otra chance en Colón?

Emmanuel Gigliotti no tuvo el regreso esperado en Colón, y se debate entre aceptar la rescisión de contrato o esperar qué decide la nueva CD.

El 2025 no fue el año que Emmanuel Gigliotti imaginaba cuando decidió regresar a Colón . El delantero, de larga trayectoria y recordado por su paso anterior en el Sabalero, volvió al club tras una experiencia sin continuidad en Unión La Calera de Chile, con la ilusión de reencontrarse con su mejor versión futbolística.

Sin embargo, su segunda etapa en barrio Centenario estuvo marcada por la irregularidad, el desgaste y un rendimiento que no logró sostener las expectativas generadas en su arribo.

El Puma llegó a Santa Fe precedido de una prolongada inactividad, producto de decisiones técnicas en el conjunto chileno que lo mantuvieron alejado de la competencia oficial durante varios meses. Pese a ello, su nombre despertó ilusión en los hinchas sabaleros, que vieron en él a un posible referente ofensivo y líder de vestuario en un plantel en plena reconstrucción.

En el inicio del ciclo, Gigliotti tuvo un arranque prometedor, con goles importantes y buenos movimientos dentro del área. Pero con el correr de los partidos, su rendimiento fue decayendo y terminó diluyéndose en el tramo más determinante de la competencia.

En total, disputó 30 encuentros con la camiseta rojinegra —22 como titular y ocho ingresando desde el banco—, fue reemplazado en ocho oportunidades y marcó siete goles. También tuvo participación en la Copa Argentina, en el duelo frente a San Martín de Tucumán, donde Colón quedó eliminado por penales tras ingresar en el segundo tiempo.

El debate interno de Puma Giglotti en Colón

Más allá de las estadísticas, lo que más preocupó puertas adentro fue su dificultad para convertirse en el líder que se esperaba por experiencia y jerarquía. El bajo nivel colectivo del equipo arrastró también su rendimiento individual, y el delantero nunca logró ser ese punto de referencia que el plantel necesitaba en momentos críticos.

Hoy, Gigliotti atraviesa un momento de definición en su carrera. Los dirigentes de Colón mantuvieron contactos para intentar una rescisión anticipada de contrato, aunque la decisión final está en manos del propio jugador. Según pudo saberse, el Puma evalúa seriamente la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, lo que allanaría el camino para un acuerdo. Sin embargo, si decide extender su trayectoria un año más, esperará hasta diciembre, cuando asuma la nueva Comisión Directiva, para conocer si será tenido en cuenta en el nuevo proyecto deportivo.

Mientras tanto, su futuro inmediato permanece en pausa. En el ocaso de una carrera con pasos por Independiente, Boca, América de México y clubes del exterior, Gigliotti enfrenta una disyuntiva que combina lo emocional y lo profesional: ponerle punto final a su historia como futbolista o buscar una última revancha con la camiseta de Colón.