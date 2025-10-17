El vignattismo con Alonso a la cabeza le apunta a un tapado para la vicepresidencia

Si bien existe un marcado hermetismo en las filas del vignatismo, José Alonso será candidato a presidente y habría un tapado para la vicepresidencia

José Alonso con el apoyo de José Vignatti será candidato a presidente en las próximas elecciones.

Las elecciones en Colón se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre y hasta el 10 del mismo mes hay tiempo para presentar las listas que participarán de los comicios.

Y una de las listas que aún no fue confirmada públicamente, pero que lo hará en el futuro es la que conduce José Vignatti, aunque en esta ocasión no será candidato a presidente.

Así las cosas, el que encabezará esa lista es José Alonso. Y también hace algunos días surgió la información de que ya habría dos candidatos a vicepresidente, que serían Gustavo Ingaramo y Matías Vidoz.

LEER MÁS: La dirigencia de Colón negocia un préstamo para pagarle a Espínola

Pero resta definir la tercera vicepresidencia y en ese aspecto, este viernes, Radio Gol 96.7 informó que el candidato sería el abogado Alejandro Bonazzola, quien reside en Capital Federal.

Incluso se menciona que mantiene un vínculo muy cercano con Claudio Tapia, un dato muy importante a la hora de ofrecerle la vicepresidencia.