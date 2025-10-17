Uno Santa Fe | Colón | Alonso

El vignattismo con Alonso a la cabeza le apunta a un tapado para la vicepresidencia

Si bien existe un marcado hermetismo en las filas del vignatismo, José Alonso será candidato a presidente y habría un tapado para la vicepresidencia

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2025 · 09:42hs
José Alonso con el apoyo de José Vignatti  será candidato a presidente en las próximas elecciones.

UNO Santa Fe / José Busiemi

José Alonso con el apoyo de José Vignatti  será candidato a presidente en las próximas elecciones.

Las elecciones en Colón se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre y hasta el 10 del mismo mes hay tiempo para presentar las listas que participarán de los comicios.

Un tapado para la vicepresidencia en la lista de José Alonso

Y una de las listas que aún no fue confirmada públicamente, pero que lo hará en el futuro es la que conduce José Vignatti, aunque en esta ocasión no será candidato a presidente.

Así las cosas, el que encabezará esa lista es José Alonso. Y también hace algunos días surgió la información de que ya habría dos candidatos a vicepresidente, que serían Gustavo Ingaramo y Matías Vidoz.

LEER MÁS: La dirigencia de Colón negocia un préstamo para pagarle a Espínola

Pero resta definir la tercera vicepresidencia y en ese aspecto, este viernes, Radio Gol 96.7 informó que el candidato sería el abogado Alejandro Bonazzola, quien reside en Capital Federal.

Incluso se menciona que mantiene un vínculo muy cercano con Claudio Tapia, un dato muy importante a la hora de ofrecerle la vicepresidencia.

Alonso Vignatti Colón
Noticias relacionadas
jose barreto se despidio de colon: lamento no haber estado a la altura de las expectativas

José Barreto se despidió de Colón: "Lamento no haber estado a la altura de las expectativas"

medran hablo del atraso salarial en colon, la posible inhibicion y este parate de locura

Medrán habló del atraso salarial en Colón, la posible inhibición y este parate de "locura"

medran, por uno 106.3: quiero seguir y encarar un proyecto a la altura de la categoria

Medrán, por UNO 106.3: "Quiero seguir y encarar un proyecto a la altura de la categoría"

Pancho Ferraro habló sobre el presente de Colón.

"Jamás me imaginé que Colón estaría en este lugar y más después de ser campeón"

Lo último

Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: Si pisoteás al hombre, se te viene en contra

Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

El vignattismo con Alonso a la cabeza le apunta a un tapado para la vicepresidencia

El vignattismo con Alonso a la cabeza le apunta a un tapado para la vicepresidencia

Último Momento
Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: Si pisoteás al hombre, se te viene en contra

Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

El vignattismo con Alonso a la cabeza le apunta a un tapado para la vicepresidencia

El vignattismo con Alonso a la cabeza le apunta a un tapado para la vicepresidencia

Ataque a un hospital público en Rosario: Pullaro anticipó una alta recompensa para dar con los autores

Ataque a un hospital público en Rosario: Pullaro anticipó una alta recompensa para dar con los autores

La dirigencia de Colón negocia un préstamo para pagarle a Espínola

La dirigencia de Colón negocia un préstamo para pagarle a Espínola

Ovación
Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos

Unión debutó como local con un triunfo ante Racing de Chivilcoy

Unión debutó como local con un triunfo ante Racing de Chivilcoy

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos