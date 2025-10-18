Colón avanza con su preparación en un clima de transición institucional

El plantel de Colón ya le apunta a la segunda semana de preparación en medio del receso deportivo y la transición institucional.

El plantel de Colón retomará los trabajos este lunes por la tarde en el Predio 4 de Junio, bajo la conducción de Ezequiel Medrán, quien continúa al frente del equipo mientras se define su futuro una vez que pasen las elecciones del próximo 30 de noviembre.

Pese al largo receso y la incertidumbre institucional, el cuerpo técnico sabalero mantiene una planificación con intensidad y enfoque, muy similar a la de una pretemporada formal , con rutinas físicas, tácticas y técnicas como si el campeonato estuviera próximo a comenzar. Medrán busca sostener el ritmo del grupo, mantener la competitividad interna y llegar con la mejor preparación posible al regreso de la competencia oficial, más allá de que su continuidad dependerá de la nueva conducción del club.

El contrato del entrenador tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, pero su permanencia no está asegurada. Será la próxima comisión directiva —una vez finalizados los comicios— la que defina si sigue al frente del equipo o si se negocia su salida.

En cuanto a la actualidad del plantel, Tomás Gallay, Agustín Giménez y Gonzalo Soto continúan trabajando de manera diferenciada, en las etapas finales de sus respectivas recuperaciones. Los tres futbolistas arrastran lesiones musculares y tienen vínculo con la institución hasta 2026, por lo que su situación será evaluada más adelante, luego del cambio de autoridades previsto para el 1 de diciembre.

Los nombres propios de Colón en medio del receso

Colón ya no cuenta con José Barreto ni Joel Soñora, quienes rescindieron sus contratos en las últimas semanas. En tanto, el resto del grupo se mantiene dividido en tres sectores de trabajo: los juveniles —entre ellos Zahir Yunis, Zahir Ibarra, Iván Ojeda y Matías Córdoba— se entrenan bajo las órdenes de Martín Minella en la división Reserva; los jugadores cuyo vínculo finaliza en diciembre realizan trabajos livianos o diferenciados; y los futbolistas con contrato vigente hasta 2026 lo hacen con normalidad junto al cuerpo técnico de Medrán.

Mientras tanto, la vida institucional y deportiva del Sabalero transita un período de transición. Los dirigentes actuales apuntan a la depuración en el plantel, mientras que los candidatos que se preparan para las elecciones comienzan a proyectar el modelo deportivo que pretenden implementar a partir del próximo diciembre.