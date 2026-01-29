Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

El presidente de Colón, José Alonso, mantendrá en las próximas horas un contacto clave con el representante de Ignacio Lago. ¿Habrá acuerdo?

La dirigencia de Colón se mueve para resolver una situación prioritaria en la planificación deportiva. En las próximas horas se producirá el primer contacto formal entre el presidente José Alonso y el representante de Ignacio Lago, Pablo Caro, con el objetivo de encaminar la renovación contractual y la mejora salarial que el futbolista viene reclamando.

El encuentro marcará un punto de inflexión en una negociación que se arrastra desde hace tiempo y que ahora encuentra un escenario más favorable. Hay muy buena predisposición de ambas partes para alcanzar un acuerdo que contemple una actualización acorde al presente del jugador y al rol que ocupa dentro del equipo.

Mejora salarial y extensión de vínculo de Ignacio Lago con Colón

La intención de la dirigencia no es solamente ajustar los números, sino también prolongar el contrato que actualmente vence el 31 de diciembre. La idea es blindar a uno de los futbolistas considerados estratégicos para el proyecto deportivo, evitando que ingrese en su último año de vínculo sin una resolución de fondo.

Si las conversaciones prosperan, Lago pasará a estar entre los mejor remunerados del plantel, un reconocimiento a su rendimiento, regularidad y proyección. Desde el entorno del jugador entienden la situación económica que atraviesa el club, pero también remarcan que el desfase contractual quedó pendiente desde el momento en que Colón ejecutó la opción de compra.

Una deuda pendiente desde la compra

Hace un año, el Sabalero adquirió el 50% de la ficha de Lago a Talleres de Córdoba, en una operación que implicó un esfuerzo financiero importante. Sin embargo, en aquel momento no se concretó la actualización salarial que acompañara ese paso contractual.

Ignacio Lago Prensa Colón

Ese retraso dejó el vínculo del delantero por debajo de la media del plantel, pese a su protagonismo dentro del equipo. Por eso, la reunión que se viene aparece como la oportunidad ideal para ordenar la situación y proyectar a largo plazo.

Un jugador clave para el proyecto

Dentro del plantel, Lago es considerado un futbolista determinante, especialmente pensando en una categoría exigente como la Primera Nacional, donde los desequilibrios individuales suelen marcar diferencias. Su continuidad no solo tiene valor deportivo, sino también patrimonial.

Con 45 partidos oficiales, 8 goles y 5 asistencias en las últimas dos temporadas, el delantero se consolidó como una pieza importante en la estructura del equipo. Blindarlo ahora significaría evitar futuros riesgos y enviar una señal clara de respaldo a uno de los nombres fuertes del vestuario.

La pelota empieza a rodar en los escritorios. El primer mano a mano entre Alonso y el representante de Lago puede ser el paso decisivo para cerrar una negociación que Colón necesita resolver cuanto antes, pensando tanto en el presente como en el futuro.