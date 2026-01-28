Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El volante cambió de rumbo cuando iba a firmar con Colón, pero Instituto también dio marcha atrás. El Rojo llamó a Diego Colotto y recibió un “no” rotundo.

Lo que parecía una transferencia resuelta terminó convirtiéndose en uno de los episodios más desprolijos del mercado. Kevin López pasó de ser casi jugador de Colón a quedarse sin destino claro, luego de frustrarse también su llegada a Instituto . En el medio, decisiones que dejaron heridas abiertas.

El mediocampista había llegado a Santa Fe con todo encaminado para sumarse al plantel sabalero. Incluso se entrenó de manera diferenciada mientras aguardaba la revisión médica y la firma del contrato. Sin embargo, cuando restaban apenas detalles formales, decidió interrumpir la operación y marcharse .

El futbolista tomó la determinación de viajar a Córdoba para avanzar en una propuesta de Instituto, movimiento que sorprendió tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia rojinegra. En Colón la situación fue interpretada como una falta de compromiso y la respuesta institucional fue tajante.

Diego Colotto y la postura firme de Colón

El director deportivo Diego Colotto, quien había impulsado su llegada por conocerlo de su etapa en Independiente, fue uno de los más afectados por el giro inesperado. Tras la salida del jugador, la postura fue clara: la negociación quedó definitivamente caída.

De hecho, desde Avellaneda hubo un intento de recomponer el vínculo. Independiente se comunicó con Colotto para consultar si existía margen para retomar la operación, pero la respuesta fue un “no” rotundo, cerrando cualquier posibilidad de retorno.

Instituto también se bajó y el futuro es incierto

El movimiento hacia Córdoba tampoco tuvo final feliz. Cuando parecía que López podía sumarse a Instituto, la dirigencia de la Gloria resolvió no avanzar con su incorporación. Así, el jugador quedó sin el destino que había motivado su salida de Santa Fe.

Actualmente, el volante no es prioridad deportiva en Independiente y el mercado comienza a achicarse. La cadena de decisiones derivó en un escenario incómodo: un futbolista que pasó de estar a punto de firmar contrato a quedar en un limbo futbolístico, con menos opciones y el reloj corriendo en contra.