Uno Santa Fe | Colón | Colón

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El volante cambió de rumbo cuando iba a firmar con Colón, pero Instituto también dio marcha atrás. El Rojo llamó a Diego Colotto y recibió un “no” rotundo.

Ovación

Por Ovación

28 de enero 2026 · 18:07hs
Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Lo que parecía una transferencia resuelta terminó convirtiéndose en uno de los episodios más desprolijos del mercado. Kevin López pasó de ser casi jugador de Colón a quedarse sin destino claro, luego de frustrarse también su llegada a Instituto. En el medio, decisiones que dejaron heridas abiertas.

Kevin López, Colón e Instituto: una novela inesperada

El mediocampista había llegado a Santa Fe con todo encaminado para sumarse al plantel sabalero. Incluso se entrenó de manera diferenciada mientras aguardaba la revisión médica y la firma del contrato. Sin embargo, cuando restaban apenas detalles formales, decidió interrumpir la operación y marcharse.

El futbolista tomó la determinación de viajar a Córdoba para avanzar en una propuesta de Instituto, movimiento que sorprendió tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia rojinegra. En Colón la situación fue interpretada como una falta de compromiso y la respuesta institucional fue tajante.

Diego Colotto y la postura firme de Colón

El director deportivo Diego Colotto, quien había impulsado su llegada por conocerlo de su etapa en Independiente, fue uno de los más afectados por el giro inesperado. Tras la salida del jugador, la postura fue clara: la negociación quedó definitivamente caída.

De hecho, desde Avellaneda hubo un intento de recomponer el vínculo. Independiente se comunicó con Colotto para consultar si existía margen para retomar la operación, pero la respuesta fue un “no” rotundo, cerrando cualquier posibilidad de retorno.

LEER MÁS: Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: "Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse"

Instituto también se bajó y el futuro es incierto

El movimiento hacia Córdoba tampoco tuvo final feliz. Cuando parecía que López podía sumarse a Instituto, la dirigencia de la Gloria resolvió no avanzar con su incorporación. Así, el jugador quedó sin el destino que había motivado su salida de Santa Fe.

Actualmente, el volante no es prioridad deportiva en Independiente y el mercado comienza a achicarse. La cadena de decisiones derivó en un escenario incómodo: un futbolista que pasó de estar a punto de firmar contrato a quedar en un limbo futbolístico, con menos opciones y el reloj corriendo en contra.

Colón Kevin López Instituto
Noticias relacionadas
cuatro juveniles de colon convocados a la seleccion argentina del ascenso

Cuatro juveniles de Colón convocados a la Selección Argentina del Ascenso

colon ya tiene dia y hora para jugar ante ferro en el brigadier lopez por la 3ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de colon

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

alonso: vamos a demostrar con documentos como encontramos el club

Alonso: "Vamos a demostrar con documentos cómo encontramos el club"

Lo último

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Último Momento
El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

River sorprende con la incorporación del ecuatoriano Kendry Páez

River sorprende con la incorporación del ecuatoriano Kendry Páez

La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: Este año vamos a ganar todo

La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: "Este año vamos a ganar todo"

Ovación
Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

Los suplentes de Colón no pudieron con Patronato en el Predio 4 de Junio

Los suplentes de Colón no pudieron con Patronato en el Predio 4 de Junio

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"