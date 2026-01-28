El césped del Brigadier López, a pleno para el debut de Colón en la Primera Nacional

El campo de juego del estadio Brigadier López luce impecable pensando en la presentación de Colón en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn. Video

La espera empieza a acortarse y el escenario ya está listo. A pocos días del debut de Colón en la Primera Nacional , el campo de juego del estadio Brigadier López muestra una imagen inmejorable, preparado para volver a recibir una temporada cargada de expectativas.

Pensando en el sábado 14 de febrero, cuando Colón se presente ante Deportivo Madryn, el césped del Cementerio de los Elefantes luce a pleno, con una superficie pareja y en óptimas condiciones para que vuelva a rodar la pelota en un torneo tan exigente como el de ascenso.

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes del terreno de juego que rápidamente se viralizaron en redes sociales, reflejando el trabajo silencioso y sostenido realizado para llegar en las mejores condiciones al inicio del campeonato. Un cuidado minucioso que devuelve al Brigadier ese aspecto de paño que lo caracteriza.

Todo está dispuesto para que Colón vuelva a ser local en su casa, en el marco de una nueva ilusión colectiva. El estadio, su césped y su gente se preparan para acompañar al equipo en el arranque de un camino que tiene un objetivo claro: pelear por el ascenso desde la primera fecha.

Así luce el campo de juego en Colón