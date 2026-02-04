Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por tomar

Con las dudas sobre el inicio de la Primera Nacional, Colón sigue con un Ezequiel Medrán que aguarda un refuerzo más y la chance de jugar un último amistoso

El plantel de Colón continúa con la pretemporada en un contexto cargado de incertidumbre. A la espera de definiciones sobre el arranque de la Primera Nacional —cada vez menos claro si será el 14 de febrero—, el grupo que conduce Ezequiel Medrán mantiene la rutina enfocado en llegar de la mejor manera más allá del calendario.

En paralelo, el cuerpo técnico intenta cerrar un último amistoso para terminar de ajustar piezas. Sin embargo, no viene siendo sencillo encontrar rival. Patronato rechazó la invitación y, ante ese panorama, no se descarta que el ensayo final termine siendo frente a la reserva.

• LEER MÁS: Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

¿Medrán tiene casi todo listo en Colón?

En cuanto al armado del plantel, Medrán todavía espera algo más en el mercado. Más allá de la salida de Nahuel Curcio rumbo a Vinotinto de Ecuador, la dirección deportiva busca cubrir con la llegada de un volante creativo para terminar de darle forma a un plantel que ya tiene, de mínima, dos jugadores por puesto.

practica colon medran.jpg Medrán tiene ya la base principal de Colón.

Con las incorporaciones de Federico Rasmussen y Agustín Toledo, la base del equipo parece bastante definida, aunque persisten algunos interrogantes. Uno de ellos gira en torno a Ignacio Lago y el rol que podría ocupar dentro de la estructura. Si será extremo izquierdo o acompañante del punta. Una decisión que todavía no termina de resolverse.

• LEER MÁS: Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Así, Colón avanza con su preparación, entrenando a pleno, pero envuelto en un manto de dudas: el calendario, el amistoso pendiente y el último retoque del plantel. Un escenario incierto que obliga al Sabalero a seguir trabajando, esperando que las respuestas lleguen a tiempo.