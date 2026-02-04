Uno Santa Fe | Colón | Diego Colotto

Diego Colotto sobre Kevin López: "Los jugadores que quieren venir a Colón y respetan eso, se quedan"

En el repaso del mercado de pases, también brindó precisiones sobre el trabajo interno de la Secretaría Técnica, área que tiene como referente a Diego Colotto.

4 de febrero 2026 · 13:49hs
Mientras Colón termina de delinear su plantel para la temporada, Diego Colotto brindó precisiones clave sobre el mercado de pases, con foco en los casos de Kevin López y Nahuel Curcio. En diálogo con Radio Gol, el director deportivo explicó los criterios que guían cada decisión y defendió la planificación por sobre la improvisación.

El caso Kevin López: una decisión sin retorno

Colotto se refirió puntualmente a la situación de Kevin López, quien finalmente continuó su carrera en San Martín de Tucumán. “Trabajamos de una manera simple y correcta. Los jugadores que quieren venir a Colón y respetan eso, se quedan”, explicó.

En ese marco, detalló cómo se dio la salida del futbolista: “Llegó, compartió la mañana con el plantel y estaba todo encaminado, pero recibió una llamada antes de la revisión médica, pensó de otra manera y decidió irse. Una vez que salió del predio, no hay vuelta atrás”, afirmó, marcando una postura firme del club.

Nahuel Curcio y una salida planificada

Otro de los temas abordados fue la situación de Nahuel Curcio. Colotto confirmó que el jugador extendió su vínculo antes de salir a préstamo. “El pase sigue siendo de Colón, extendió un año más de contrato y se va a préstamo con opción de compra”, explicó.

Además, aclaró que la decisión se tomó pensando en la competencia interna. “Armamos un plantel de 28 o 29 jugadores competitivos. Después, el entrenador decide quién juega. Cada jugador elige si pelea el lugar o busca otra alternativa”, señaló.

Mercado abierto, pero con criterios claros

Colotto aseguró que el club seguirá atento hasta el cierre del mercado, aunque dejó en claro que no habrá incorporaciones innecesarias. “Estamos contentos con el plantel que tenemos. No estamos pensando en salidas y, si traemos a alguien más, será en una posición específica, no por cantidad”, remarcó.

Por último, detalló el funcionamiento interno del área. “Somos tres personas, con base en Santa Fe y Buenos Aires. Analizamos mercado, estadísticas, comparativas y hacemos seguimientos semanales de los jugadores a préstamo”, explicó, destacando que cada refuerzo cuenta con informes formales y seguimiento continuo.

ATP Montpellier: Damm Jr. sorprende y avanza a cuartos

Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez

Continúan los movimientos de jugadores y técnicos en la ASB

ATP Montpellier: Damm Jr. sorprende y avanza a cuartos

Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez

Continúan los movimientos de jugadores y técnicos en la ASB

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Crimen de Jeremías Monzón: ya rigen nuevas medidas judiciales para los adolescentes involucrados

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Alonso marcó el camino: cómo se construye el nuevo Colón

Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño