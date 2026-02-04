Diego Colotto sobre Kevin López: "Los jugadores que quieren venir a Colón y respetan eso, se quedan"

En el repaso del mercado de pases, también brindó precisiones sobre el trabajo interno de la Secretaría Técnica, área que tiene como referente a Diego Colotto .

Mientras Colón termina de delinear su plantel para la temporada, Diego Colotto brindó precisiones clave sobre el mercado de pases , con foco en los casos de Kevin López y Nahuel Curcio . En diálogo con Radio Gol , el director deportivo explicó los criterios que guían cada decisión y defendió la planificación por sobre la improvisación.

Colotto se refirió puntualmente a la situación de Kevin López, quien finalmente continuó su carrera en San Martín de Tucumán. “Trabajamos de una manera simple y correcta. Los jugadores que quieren venir a Colón y respetan eso, se quedan ”, explicó.

En ese marco, detalló cómo se dio la salida del futbolista: “Llegó, compartió la mañana con el plantel y estaba todo encaminado, pero recibió una llamada antes de la revisión médica, pensó de otra manera y decidió irse. Una vez que salió del predio, no hay vuelta atrás”, afirmó, marcando una postura firme del club.

Nahuel Curcio y una salida planificada

Otro de los temas abordados fue la situación de Nahuel Curcio. Colotto confirmó que el jugador extendió su vínculo antes de salir a préstamo. “El pase sigue siendo de Colón, extendió un año más de contrato y se va a préstamo con opción de compra”, explicó.

Además, aclaró que la decisión se tomó pensando en la competencia interna. “Armamos un plantel de 28 o 29 jugadores competitivos. Después, el entrenador decide quién juega. Cada jugador elige si pelea el lugar o busca otra alternativa”, señaló.

Mercado abierto, pero con criterios claros

Colotto aseguró que el club seguirá atento hasta el cierre del mercado, aunque dejó en claro que no habrá incorporaciones innecesarias. “Estamos contentos con el plantel que tenemos. No estamos pensando en salidas y, si traemos a alguien más, será en una posición específica, no por cantidad”, remarcó.

Por último, detalló el funcionamiento interno del área. “Somos tres personas, con base en Santa Fe y Buenos Aires. Analizamos mercado, estadísticas, comparativas y hacemos seguimientos semanales de los jugadores a préstamo”, explicó, destacando que cada refuerzo cuenta con informes formales y seguimiento continuo.