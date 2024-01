Colón, alerta: el DT de Alavés fue contundente sobre Garcés

LEER MÁS: Los 11 que empezará a definir Delfino para el debut de Colón

Sin embargo, Alavés hizo una oferta insuficiente a Colón, que debe pagarle el 15% al jugador, a El Quillá por los derechos de formación, y luego se conoció que el 7% le corresponde al representante Pascual Lezcano, quien tiene la exclusividad para venderlo, mientras que si lo hace el club debe resarcirlo económicamente con un millón de dólares.

Facundo Garcés.jpg Prensa Colón

El mercado de pases en España comienza a transitar su etapa decisiva, ya que quedan pocos días, al igual que en la Liga Profesional. Mientras tanto, Facundo Garcés sigue sin definir su futuro, y quien se refirió a su situación fue el DT del Alavés.

"Quedan seis días para que el mercado invernal eche la persiana y, tras el fichaje de Carlos Vicente, «el objetivo sigue siendo traer un central», subraya Luis García, que confía en que la buena trayectoria del equipo no desvíe al club de ese planteamiento. «Sobre todo, en previsión de posibles problemas de lesiones, creo que debería venir uno», remarca el entrenador albiazul, porque «necesitamos un defensa más». En este sentido, en Argentina insisten en el interés vitoriano en Facundo Garcés, de Colón", destaca el sitio El Correo.

Más adelante, se informa: "«Si no viene no es porque el club no haya querido. Somos lo que somos, que nadie lo olvide. No tenemos ese poder económico que tienen otros», destaca el madrileño, que, según sus propias palabras, no llorará ni se quejará si finalmente no llega el central. «Y no buscamos nada más», zanja. En la otra puerta, la de salida, jugadores de protagonismo residual como Maras o Alkain, aunque ninguno ha solicitado abandonar Vitoria. «Si alguno de los que está jugando menos me plantease la situación la estudiaríamos, pero nadie ha pedido salir, todos están involucrados», dice el técnico".

Lo concreto es que Facundo Garcés sigue forzando su salida, a pesar de los inconvenientes antes enunciados. Alavés no se resigna, más allá que se sabe que la oferta es muy baja, y que hay varios impedimentos para vender una pase de su pase.