"A nivel personal, le pido disculpas al hincha de Colón por el descenso"

José Alonso le pidió disculpas al hincha de Colón por la última gestión en la que el equipo perdió la categoría.

La figura de José Alonso está fuertemente vinculada a la de José Vignatti . De hecho, fue vicepresidente primero durante todo el mandato de Vignatti como presidente de Colón desde junio del 2016 hasta diciembre del 2023 .

Y ahora, Alonso es candidato a presidente en la Lista Tradición Sabalera que cuenta con el apoyo de Vignatti, quien se postula como miembro del Tribunal de Honor.

Este jueves, en diálogo con Radio Gol 96.7, Alonso rompió el silencio, hizo un pedido de disculpas por lo que fue el descenso del equipo, pero se mostró con ganas para revertir la situación en caso de que el socio lo premie con su voto.

José Alonso rompió el silencio

"Nosotros fuimos vapuleados porque cometimos un error deportivo, por el cual pido disculpas a nivel personal. Pero eso sucedió, después de muchos años de haber logrado hitos importantes. No hay que se soberbio, hay que agradecer porque la gente en la calle también nos agradecía por ser campeón. Y por eso no pido que se olviden de nada, hay que decirle que esto también no pasó (el descenso) y nos dolió en el alma", expresó.

Consultado por el silencio que eligieron durante este tiempo dijo: "El silencio es un estilo nuestro que viene desde el 92 con Vignatti. Cerró los libros y se puso a gobernar. Se volvió a repetir en el año 2016, cuando encontramos el club en una situación muy comprometida y con el salvataje deportivo. Y nunca se dijo nada".

"Pasamos un salvataje deportivo, salimos de esa deuda millonaria, y no solo salimos, sino que jugamos una final de Copa Sudamericana y después salimos campeones en el 2021. Un período 16/21 muy bueno, y después vino la sangría, con una gestión que tuvo sus altibajos", admitió.

Respecto a los lineamientos en caso de asumir dijo: "Si la gente nos da el mandato, todos los que me acompañan ya saben lo que tienen que hacer por el club desde el primer día. Tenemos que ir a levantar Colón con los amigos que nos acompañamos tanto tiempo y que tienen experiencia".

En otro tramo de la charla habló de Vignatti: "Yo soy amigo de Vignatti. Somos diferentes en muchas cosas pero somos leales. Siempre me dio un lugar al lado de él en Colón de privilegio. A José hay que darle la libertad que necesita. Tiene una hermosa familia, es un hombre muy arraigado a su trabajo. En algún momento iba a acompañar con una mayor responsabilidad y después dijo que no, que actúe con la libertad que yo necesite. Pero igual está".

"Quiero que cada miembro de CD vaya al club a trabajar. Cada uno irá a las reuniones a explicar qué pasa en cada área. Colón tiene una mística, una forma de ser que en los últimos años perdimos. Pero nosotros tenemos experiencia, relaciones y solvencia. Y son tres cosas que se tienen que tener", sostuvo Alonso.

Por último, Alonso habló sobre Ezequiel Medrán: "Hoy tenemos que no equivocarnos en el DT y en el plantel. Esa el la bala de plata. Medrán me parece capaz, fresco, ordenado. Tiene su carácter, pero me dejó una buena imagen. Salí con una imagen positiva de él, la cual quedó inconclusa".