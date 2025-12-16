Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

Los nombres y las alternativas para reforzar el plantel de Colón son innumerables. Y uno de ellos, podría ser un delantero que se viene destacando en estos años

16 de diciembre 2025 · 11:19hs
Ezequiel Aguirre podría estar en el radar de Colón.

En las últimas horas fueron surgiendo varios nombres para reforzar el ataque de Colón. Y es que Ezequiel Medrán decidió mantener en el plantel únicamente a Facundo Castro y es por eso que busca un referente de área, pero también extremos.

Colón analiza distintas alternativas en ataque

Sonaron los nombres de Martín Pino (San Martín de Tucumán), Ivo Costantino (Deportivo Morón) y Franco García (San Martín de Tucumán) entre otros.

La lista es extensa y las opciones son variadas, siempre con la premisa de buscar jugadores de la categoría y que lleguen precedidos de buenos antecedentes.

Y en ese rubro figura el delantero de Defensores de Belgrano Ezequiel Aguirre, quien este año disputó 32 partidos con la camiseta del Dragón, marcando siete goles y brindando cuatro asistencias.

De esos 32 encuentros, 30 fueron por el Torneo de la Primera Nacional en donde anotó cinco goles con cuatro asistencias. Y los dos restantes fueron por Copa Argentina, convirtiendo dos goles, ambos ante Belgrano.

Lo cierto es que Aguirre, próximo a cumplir 34 años, finaliza su vínculo con Defensores de Belgrano el 31 de diciembre del 2026, pero cuando renovó contrato en enero de este año, lo hizo con la promesa de que si llega una oferta importante, el club lo dejará salir.

Y es que Aguirre hizo casi toda su carrera en Defensores de Belgrano en donde jugó 168 partidos, mientras que tuvo un breve paso por Olimpia de Honduras e Independiente Santa Fe de Colombia.

Colón delantero
