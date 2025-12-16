Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

El vice Miguel Del Sel repasó el momento institucional y deportivo de Unión, y reconoció el deseo del hincha de lograr un título como lo hizo Colón.

Miguel Del Sel, vicepresidente de Unión , brindó una extensa entrevista en Radio Mitre Santa Fe (99.3), con el programa de Juan Carlos Del Missier, en la que realizó un repaso profundo del presente y el futuro de la institución rojiblanca. Con un tono reflexivo y lejos del análisis estrictamente futbolero, el dirigente puso el acento en el crecimiento institucional, el desarrollo social y educativo, y el lugar que hoy ocupa el club dentro de la ciudad.

“El día que acompañé a Luis Spahn en la elección dije que Unión estaba muy bien, y lo sigo sosteniendo”, afirmó Del Sel, convencido de que el club atraviesa una etapa sólida más allá de las lógicas tensiones deportivas. En ese sentido, destacó la diversidad de disciplinas que conviven dentro de la institución: básquet, hockey, rugby, handball, boxeo, natación y el fútbol femenino, que recientemente logró el ascenso a Primera División, además de resultados destacados a nivel nacional e internacional.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el crecimiento educativo y cultural. Desde su formación como profesor de Educación Física, Del Sel subrayó la importancia del colegio del club, la vida cultural que se desarrolla en Unión y el acuerdo con la Universidad Favaloro, que permitirá incorporar la carrera de Ciencias del Deporte a partir de 2026. “Un club tiene que formar y educar, no solamente jugar a la pelota”, remarcó, ampliando la mirada sobre la función social de la institución.

En el plano económico, el vicepresidente fue claro y realista. Reconoció que Unión sigue creciendo, pero explicó que el fútbol, por sí solo, no alcanza para sostener toda la estructura. “Dos partidos de local más los derechos de televisión no cubren todo. Hay pensión, comida, traslados, contratos y empleados. La gente muchas veces no ve esa parte”, señaló, y recordó que la comisión directiva trabaja ad honorem. En ese contexto, admitió que la venta de jugadores continúa siendo una necesidad y expresó su expectativa de que se concreten “dos o tres transferencias” en los próximos meses.

Del Sel sacó pecho y resaltó el presente de Unión

También hubo espacio para responder a las críticas. Del Sel defendió el trabajo dirigencial y pidió mayor comprensión: “Es fácil opinar desde afuera. El socio que fue a votar se sorprendió con el club, porque hay mucha gente que solo va a la cancha y no conoce todo lo que Unión ofrece”. En esa línea, destacó inversiones como la compra de Casa Sol, la funcionalidad de las instalaciones actuales y la próxima inauguración de nuevos palcos.

En lo deportivo, llamó a la paciencia y al respeto hacia el plantel y el cuerpo técnico. “Unión tenía como prioridad salir del descenso y lo logró. Después estuvo cerca de algo más, pero hay 30 equipos buscando lo mismo”, sostuvo. Incluso comparó realidades presupuestarias: “El sueldo de Cavani es el doble de todo el plantel de Unión y Boca quedó eliminado. Esto también explica muchas cosas”.

Y Del Sel apuntó: "Todo el mundo sabe que todo se concentra en el hincha, en lograr un campeonato, porque también Colón lo logró. Trabajando de esta forma, con buena gente, un buen técnico y un buen plantel, y una hinchada que acompañe se puede lograr, luego dependerá de si la pelota pega en el palo o no... ".

Del Sel confirmó además que el plantel retomará los entrenamientos el 2 de enero en Casa Unión y que la pretemporada incluirá una semana en Montevideo, entre el 12 y el 19 de enero, con la disputa de partidos amistosos. Y cerró con una reflexión personal que resume su compromiso: “Sigo disfrutando de estar en Unión. Lo hago porque me hace bien y porque creo en el club. Doy mi tiempo, acompaño al plantel y todo lo hago por convicción. Me estoy dando gustos, pero siempre pensando en Unión”.

Una declaración que refuerza una idea central: para Del Sel, Unión no se mide solo por los resultados del domingo, sino por todo lo que construye día a día fuera de la cancha.