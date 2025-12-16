De cara a lo que será el inicio de la pretemporada y el comienzo del 2026, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán terminó de conformar su cuerpo técnico.
Se sumó un nuevo integrante al cuerpo técnico de Colón que conduce Ezequiel Medrán
El entrenador de Colón Ezequiel Medrán sumó un colaborador al cuerpo técnico con el que había trabajado en todos los equipos que dirigió
Por Ovación
Medrán terminó de conformar su cuerpo técnico
Y es que en las últimas horas, el DT pudo sumar a un colaborador estrecho, con el que había trabajado a lo largo de toda su carrera como entrenador.
Se trata del preparador físico Nicolás Salva, quien había acompañado a Medrán en su paso por Central Norte de Salta, Atlético de Rafaela y Gimnasia de Mendoza.
Sin embargo, Salvá no había podido venir a Santa Fe por cuestiones personales y es por eso que el preparador físico cuando asumió Medrán fue Bruno Spreggero.
Pero ahora, resuelta esa situación particular, Salvá será el preparador físico de Colón, por lo cual, Medrán recupera a un colaborador directo y mucha confianza.