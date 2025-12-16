Uno Santa Fe | Colón | Colón

Se sumó un nuevo integrante al cuerpo técnico de Colón que conduce Ezequiel Medrán

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán sumó un colaborador al cuerpo técnico con el que había trabajado en todos los equipos que dirigió

Ovación

Por Ovación

16 de diciembre 2025 · 09:50hs
Ezequiel Medrán suma al preparador físico Nicolás Salvá.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Ezequiel Medrán suma al preparador físico Nicolás Salvá.

De cara a lo que será el inicio de la pretemporada y el comienzo del 2026, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán terminó de conformar su cuerpo técnico.

Medrán terminó de conformar su cuerpo técnico

Y es que en las últimas horas, el DT pudo sumar a un colaborador estrecho, con el que había trabajado a lo largo de toda su carrera como entrenador.

Se trata del preparador físico Nicolás Salva, quien había acompañado a Medrán en su paso por Central Norte de Salta, Atlético de Rafaela y Gimnasia de Mendoza.

LEER MÁS: Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Sin embargo, Salvá no había podido venir a Santa Fe por cuestiones personales y es por eso que el preparador físico cuando asumió Medrán fue Bruno Spreggero.

Pero ahora, resuelta esa situación particular, Salvá será el preparador físico de Colón, por lo cual, Medrán recupera a un colaborador directo y mucha confianza.

Colón Ezequiel Medrán cuerpo técnico
Noticias relacionadas
colon apuesta fuerte a sus bases: la nueva estructura de inferiores que impulsa diego colotto

Colón apuesta fuerte a sus bases: la nueva estructura de inferiores que impulsa Diego Colotto

matias budino, segundo refuerzo de colon, llega a santa fe para firmar su contrato

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

colon ya maneja un ofrecimiento por neris, pero esperan algo mejor

Colón ya maneja un ofrecimiento por Neris, pero esperan algo mejor

el volante central matias munoz, tambien a un paso de jugar en colon

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

Lo último

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Último Momento
Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Ovación
Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: Gusta mucho

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"