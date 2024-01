Con la inminente salida de Ramón Ábila a Barracas Central, se le estaría dando fin a una novela que tenía muy molestos a los hinchas de Colón. Más que nada por su falta de compromisos y deseos de no quedarse, no presentándose a entrenar pese a tener contrato. Esto hace que el DT Iván Delfino pretenda alguien más como alternativa.

Dentro del plantel están Javier Toledo, Axel Rodríguez, Tomás Sandoval, Franco Déboli y Juan Cruz Zurbriggen. Lógicamente varios de ellos no estarían entre las prioridades, por lo que habrá que esperar si son nuevamente cedidos y se quedan con el pase en su poder.

Entonces se estaría ya en el mercado y se habría apuntado a un conocido: Nicolás Leguizamón. Tras su paso con mala fortuna por la lesión en Central Córdoba, el santafesino tenía todo acordado para jugar en Gimnasia de Mendoza, pero se habría frenado por este presunto interés de Delfino por tenerlo en el Rojinegro.

image.png Nicolás Leguizamón tenía todo listo para irse a Gimnasia de Mendoza pero habría aparecido Colón.

Leguizamón, de 28 años, no tuvo el mejor 2023, ya que apenas disputó 11 partidos y no marcó goles. Apenas llegado al Ferroviario sufrió la rotura de ligamentos cruzados, perdiéndose gran parte de la temporada. Una vez ya repuesto no pudo ganarse un lugar y empezó a escuchar propuestas.

Es hincha de Colón y eso podría torcer la balanza para un nuevo ciclo, ya que antes también se había marchado a préstamo a Defensa y Justicia y retornar para ser campeón. Ahora tiene el pase en su poder para negociar.

Sería un pedido de Iván Delfino, por lo que la dirigencia se mueve para resolverlo, conforme a la partida de Ramón Ábila. Horas decisivas.