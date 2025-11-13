Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón avanza con la depuración del plantel: ¿quién está a un paso de la rescisión?

Los dirigentes de Colón siguen avanzando para rescindir contratos con varios jugadores, y estarían a punto de una nueva desvinculación.

13 de noviembre 2025 · 17:38hs
El proceso de depuración del plantel profesional de Colón continúa en marcha y empieza a mostrar resultados concretos. La dirigencia sabalera, junto al cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán, sigue trabajando en la reestructuración del grupo con vistas a la próxima temporada, y el siguiente paso será la salida de Oscar Garrido, quien en los próximos días firmará la rescisión de su contrato.

El mediocampista chileno se sumará así a la lista de jugadores con los que el club ya acordó finalizar el vínculo de manera anticipada, entre ellos Joel Soñora, José Barreto y Cristian García, con quienes se alcanzó un entendimiento en las últimas semanas.

Un proceso en marcha

Desde la tesorería y la secretaría técnica de Colón se viene trabajando de manera coordinada para alivianar la masa salarial y reducir el número de contratos vigentes. La intención de los directivos es dejar un plantel más corto, con futbolistas plenamente identificados con el proyecto deportivo de Medrán y con espacio para incorporar refuerzos puntuales.

En ese sentido, la dirigencia también mantiene conversaciones para rescindir los vínculos de Gonzalo Bettini y Emmanuel Gigliotti, dos jugadores de jerarquía y trayectoria, pero que no entran en los planes del entrenador para el próximo año.

Prioridad: equilibrio y renovación

En el club reconocen que este proceso forma parte de un plan más amplio de reordenamiento institucional y deportivo, que incluye tanto la revisión de contratos como la búsqueda de nuevos nombres. “La idea es cumplir con todos los compromisos asumidos, pero también preparar el terreno para entregar a un club más ordenado”, aseguran desde la comisión directiva.

La salida de Garrido marcará un nuevo paso en esa dirección. El volante chileno llegó con expectativas, pero no logró consolidarse como titular y alternó pocos minutos a lo largo de la temporada.

Lo que viene

Una vez completadas las próximas rescisiones, los nuevos dirigentes de Colón definirán junto al cuerpo técnico los puestos a reforzar en el próximo mercado de pases, más allá que primero deberán levantar la inhibición en FIFA. El plan es refundar casi totalmente al plantel.

