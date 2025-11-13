Uno Santa Fe | Santa Fe | Radar

Polémica por el radar de la Ruta 168: anulan todas las multas con infracciones emitidas antes del 26 de agosto

Así lo informaron desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Las infracciones registradas antes del 26 de agosto carecen de validez legal, dado que el radar obtuvo su certificado del INTI recién en dicha fecha.

13 de noviembre 2025 · 19:17hs
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) confirmó que se anularán las multas emitidas por el radar de la Ruta Nacional 168 antes del 26 de agosto

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) confirmó que se anularán las multas emitidas por el radar de la Ruta Nacional 168 antes del 26 de agosto, fecha en que el dispositivo obtuvo la homologación del INTI

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció la anulación de todas las multas de tránsito emitidas por el radar instalado en la Ruta Nacional 168 que fueron registradas con anterioridad al 26 de agosto.

La drástica decisión se debe a que el dispositivo de control de velocidad recién obtuvo su certificado de homologación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en dicha fecha, por lo que las infracciones labradas antes de ese día carecen de la validez legal requerida.

LEER MÁS: Provincia salió a despejar dudas y volvió a ratificar el correcto funcionamiento del radar sobre la ruta 168

Detalles de la anulación y devoluciones

El subsecretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que la situación se originó por un cambio en los procedimientos exigidos por el organismo nacional.

“Nosotros siempre verificamos los radares con el INTI y luego los poníamos en funcionamiento. Pero ahora, además de la verificación, se exige el certificado de homologación. Ese certificado lo recibimos el 26 de agosto”, detalló el funcionario.

Por este motivo, el subsecretario confirmó que todas las actas de infracción labradas antes del 26 de agosto serán anuladas y no se cobrarán.

LEER MÁS: Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Para quienes ya pagaron

Las personas que ya hayan abonado la multa podrán acercarse a las oficinas de la APSV para gestionar la devolución del dinero. "No les vamos a cobrar la multa. Y en el caso de que ya la hayan pagado, les vamos a devolver el dinero", aseguró Torres.

Desde la Agencia aclararon que, si bien el número de multas ya abonadas antes de la homologación es mínimo, invitan a todos los ciudadanos en esta situación a iniciar el trámite correspondiente. Torres subrayó el objetivo principal de la medida: “No tenemos el afán de recaudar con los cinemómetros. Nuestro objetivo es controlar para que no haya siniestros viales”.

Es importante destacar que las multas registradas a partir del 26 de agosto en adelante sí mantienen su plena vigencia y deberán ser tramitadas ante los juzgados competentes correspondientes.

Radar multas infracciones Ruta Nacional 168 detalles
Noticias relacionadas
Aprobaron cambios claves en la ordenanza para aliviar la crisis de taxis y remises en Santa Fe.

"La ordenanza es histórica": el sindicato de remises celebró la desregulación del sistema en la ciudad de Santa Fe

Para evitar destrozos y basura. La Municipalidad organizó una reunión con estudiantes y escuelas para garantizar festejos de fin de ciclo seguros y responsables.

Festejos por los UPD y UUD en Santa Fe: buscan evitar destrozos en las celebraciones de fin de ciclo escolar

Narcomenudeo, una de las principales causas de las detenciones de la PDI en el departamento La Capital durante el primer semestre

La Policía de Investigaciones realizó cuatro allanamientos por día en octubre en La Capital: hubo 140 detenciones

Buscan ampliar el estacionamiento en ambas manos en calles paralelas y transversales a Aristóbulo del Valle

Buscan ampliar el estacionamiento en ambas manos en calles paralelas y transversales a Aristóbulo del Valle

Lo último

Bullrich celebró la captura de Bilbao y aseguró estar tras un prófugo muy importante

Bullrich celebró la captura de Bilbao y aseguró estar tras "un prófugo muy importante"

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

La ordenanza es histórica: el sindicato de remises celebró la desregulación del sistema en la ciudad de Santa Fe

"La ordenanza es histórica": el sindicato de remises celebró la desregulación del sistema en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Bullrich celebró la captura de Bilbao y aseguró estar tras un prófugo muy importante

Bullrich celebró la captura de Bilbao y aseguró estar tras "un prófugo muy importante"

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

La ordenanza es histórica: el sindicato de remises celebró la desregulación del sistema en la ciudad de Santa Fe

"La ordenanza es histórica": el sindicato de remises celebró la desregulación del sistema en la ciudad de Santa Fe

Festejos por los UPD y UUD en Santa Fe: buscan evitar destrozos en las celebraciones de fin de ciclo escolar

Festejos por los UPD y UUD en Santa Fe: buscan evitar destrozos en las celebraciones de fin de ciclo escolar

Scaloni, antes del partido con Angola: Messi en principio va a jugar

Scaloni, antes del partido con Angola: "Messi en principio va a jugar"

Ovación
Unión toma nota: ya hay fecha para la final del Clausura y para el Trofeo de Campeones

Unión toma nota: ya hay fecha para la final del Clausura y para el Trofeo de Campeones

El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: Feliz día al DT de nuestros corazones

El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: "Feliz día al DT de nuestros corazones"

Sanjustino emitió un comunicado tras la severa sanción que sufrió

Sanjustino emitió un comunicado tras la severa sanción que sufrió

Quién es el arquero que pretende Ezequiel Medrán para Colón en 2026

Quién es el arquero que pretende Ezequiel Medrán para Colón en 2026

Colón: la Junta Electoral define los pasos clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre

Colón: la Junta Electoral define los pasos clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.