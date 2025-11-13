Polémica por el radar de la Ruta 168: anulan todas las multas con infracciones emitidas antes del 26 de agosto

Así lo informaron desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Las infracciones registradas antes del 26 de agosto carecen de validez legal, dado que el radar obtuvo su certificado del INTI recién en dicha fecha.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) confirmó que se anularán las multas emitidas por el radar de la Ruta Nacional 168 antes del 26 de agosto, fecha en que el dispositivo obtuvo la homologación del INTI

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció la anulación de todas las multas de tránsito emitidas por el radar instalado en la Ruta Nacional 168 que fueron registradas con anterioridad al 26 de agosto.

La drástica decisión se debe a que el dispositivo de control de velocidad recién obtuvo su certificado de homologación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en dicha fecha, por lo que las infracciones labradas antes de ese día carecen de la validez legal requerida.

LEER MÁS: Provincia salió a despejar dudas y volvió a ratificar el correcto funcionamiento del radar sobre la ruta 168

Detalles de la anulación y devoluciones

El subsecretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que la situación se originó por un cambio en los procedimientos exigidos por el organismo nacional.

“Nosotros siempre verificamos los radares con el INTI y luego los poníamos en funcionamiento. Pero ahora, además de la verificación, se exige el certificado de homologación. Ese certificado lo recibimos el 26 de agosto”, detalló el funcionario.

Por este motivo, el subsecretario confirmó que todas las actas de infracción labradas antes del 26 de agosto serán anuladas y no se cobrarán.

LEER MÁS: Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Para quienes ya pagaron

Las personas que ya hayan abonado la multa podrán acercarse a las oficinas de la APSV para gestionar la devolución del dinero. "No les vamos a cobrar la multa. Y en el caso de que ya la hayan pagado, les vamos a devolver el dinero", aseguró Torres.

Desde la Agencia aclararon que, si bien el número de multas ya abonadas antes de la homologación es mínimo, invitan a todos los ciudadanos en esta situación a iniciar el trámite correspondiente. Torres subrayó el objetivo principal de la medida: “No tenemos el afán de recaudar con los cinemómetros. Nuestro objetivo es controlar para que no haya siniestros viales”.

Es importante destacar que las multas registradas a partir del 26 de agosto en adelante sí mantienen su plena vigencia y deberán ser tramitadas ante los juzgados competentes correspondientes.