"La ordenanza es histórica": el sindicato de remises celebró la desregulación del sistema en Santa Fe

El Concejo aprobó una ordenanza que flexibiliza la obtención de licencias de taxi y remises, requiriendo solo el registro D1 y RTO. Javier Ahedo, secretario general del Sindicato de Remises, aseguró que la medida es “necesaria”, "profesionaliza el servicio" y busca "poner blancos sobre oscuros" en la actividad.

13 de noviembre 2025 · 20:22hs
José Busiemi/ UNO Santa Fe

La ordenanza aprobada este jueves por el Concejo Municipal, que habilita a cualquier persona con registro profesional categoría D1 y un vehículo con RTO al día a solicitar la licencia para taxis o remises, generó un fuerte impacto en el sector.

Desde el Sindicato Único de Remises, su secretario general, Javier Ahedo, aseguró que la modificación era “necesaria” y que representa un cambio “histórico” para la actividad.

“Sí, no solamente fuimos parte, sino que lo solicitamos. Yo le pedí personalmente a la presidenta del Concejo que se conformara la comisión de concejales que había sido votada y todavía no habían puesto en marcha”, explicó Ahedo al recordar cómo comenzó la discusión formal.

“La ordenanza cae espectacular”, dijo el dirigente gremial. La reforma abre una nueva etapa: “Cae muy bien, porque hemos logrado cambios más que sustanciales, históricos te diría yo, y que a nuestro entender va a levantar la vara a nivel país”.

Regularizar, profesionalizar y diferenciarse de las apps

Uno de los puntos clave para el sindicato es que la nueva norma permite que un remisero pueda circular sin estar obligado a pertenecer a una empresa específica. “Hoy también normamos la libertad del remis para poder circular sin tener que pertenecer a tal o cual empresa. Con esto ya no hay más excusas para que no se inscriba la gente que está trabajando de manera ilegal y poniendo en riesgo al santafesino”.

Respecto de las aplicaciones, Ahedo fue tajante: “Yo no me quiero igualar a ninguna aplicación. Nosotros somos transporte público de pasajeros y las aplicaciones no lo son: son intermediarios. No se van a registrar nunca y nunca se van a habilitar”.

Su planteo es otro: “Yo lo que quiero es tener la tranquilidad de que aquel que opte por trabajar con una de esas aplicaciones esté regularizado. Quiero que el auto que traslada a una persona esté registrado y sea un profesional del volante”.

“Ya tuvimos un muerto por MotoUber”, recordó. Ahedo insistió en que la exigencia del registro profesional y de un vehículo en condiciones es innegociable: “Así debe ser. No te olvides que ya tenemos un muerto por MotoUber, no queremos tener ninguna desgracia por un auto”.

Defendió la obligatoriedad de la licencia profesional: “El D1 es elemental, fundamental. Eso no lo va a delegar nadie que pretenda trasladar personas. El Concejo lo entendió, por eso votó todas las modificaciones de forma unánime”.

No habrá “aluvión” de licencias

El dirigente descartó que la flexibilización genere una explosión descontrolada de nuevos permisos: “Las licencias que hoy se ponen a disposición tampoco van a ser tantas. No será un aluvión de gente queriendo inscribirse y cumplir la norma”.

Y valoró que la reforma abre oportunidades tanto para quienes ya trabajan en regla como para quienes hoy están en la informalidad: “Quizás el otro tiene el auto y no tiene trabajo y tiene que andar arriesgando que lo detecten y le metan el auto al corralón. Esto pone blancos sobre oscuros: es la realidad”.

“Mucho cuidado a qué se suben”

Ahedo dejó un mensaje directo a la ciudadanía: “Queremos hacer mucho hincapié: tengan mucho cuidado a qué se suben. Ese es el espíritu, no hay otra. No hay mezquindades: tuvimos el apoyo de las agencias, de los propietarios de autos, y hoy pueden elegir con quién trabajar”.

Celebró también que se hayan eliminado restricciones cruzadas entre taxis y remises: “Está la posibilidad de pasarse de remises a taxi, de taxi a remises. Liberamos todas las condiciones de continuidad y de blanqueo”.

Finalmente, destacó el espíritu de la reforma: “No existen más excusas para no cumplir con las ordenanzas. La posibilidad está abierta, libre, sin tiempo, sin trabas y con muchísima menos burocracia”.

