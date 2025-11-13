Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Scaloni, antes del partido con Angola: "Messi en principio va a jugar"

El entrenador brindó una conferencia de prensa antes del encuentro ante el país local.

13 de noviembre 2025 · 19:43hs
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró en conferencia de prensa que Lionel Messi va a jugar en el amistoso ante Angola pero no sabe cuántos minutos ni confirmó si será titular.

Además, Scaloni confirmó que se le dará lugar a los nuevos futbolistas: "Las bajas de la lista las reemplazamos con chicos que estábamos siguiendo y que podían tener la oportunidad. Nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar".

Consultado por Messi, Scaloni confirmó su presencia en el campo: "Messi en principio va a jugar, no sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver".

En paralelo, señaló la necesidad de demostrar superioridad dentro del terreno de juego: "En el fútbol la superioridad hay que plasmarla en cancha, por eso intentaremos hacerlo de la mejor manera mañana, para eso vinimos. Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos con buen juego aéreo; todas las selecciones tienen fortalezas y puntos débiles".

Scaloni confirmó que ya tiene definido el once inicial y remarcó: "El equipo lo tengo decidido, va a ser un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha, y la gente podrá disfrutar".

A su vez, el DT señaló además que, más allá de la naturaleza del encuentro, cada presentación de la Selección mantiene su importancia: "Siempre que se disputa un partido con la Selección Argentina es importante".

Scaloni habló del rival de la Selección Argentina

El entrenador analizó al rival y destacó su crecimiento reciente: "Se jugará un partido contra un rival que no se ha clasificado (al Mundial) pero ha hecho cosas buenas, un gran último partido ante Camerún. Tiene buenos futbolistas. Esperemos que el público disfrute, estamos ante un partido importante para Angola por el aniversario de su independencia".

También advirtió sobre sus virtudes individuales: "Conozco a los jugadores de Angola, tienen conocidos en ligas europeas y uno por uno son buenos individualmente; si funcionan como equipo pueden poner dificultades".

Scaloni también se refirió al proceso de evaluación de cara al futuro: "Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar, intentaremos hacer un buen partido controlando a nuestra manera".

Y destacó el recibimiento que tuvo el plantel al llegar al país africano: "Hemos visto en el aeropuerto la alegría de la gente por ver a estos jugadores, eso nos llena de satisfacción".

