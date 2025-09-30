Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, entre bajas y complicaciones para despedir el año ante CADU

Colón cuenta con varias bajas confirmadas para el partido del domingo próximo ante el CADU, en su despedida del Torneo de la Primera Nacional.

30 de septiembre 2025 · 17:52hs
Colón, entre bajas y complicaciones para despedir el año ante CADU

José Busiemi / UNO Santa Fe

Colón se prepara para cerrar una temporada para el olvido en la Primera Nacional, este domingo desde las 15.30 en el Brigadier López, frente a Defensores Unidos de Zárate.

Pero lejos de un cierre tranquilo, el plantel de Ezequiel Medrán deberá afrontar el partido con un verdadero rompecabezas, condicionado por una larga lista de bajas que limita las variantes y obliga a mirar con fuerza hacia los juveniles.

Las bajas confirmadas y por confirmar en Colón

El parte médico y disciplinario no deja dudas: Facundo Castro quedó descartado por una fascitis plantar que lo marginó en los últimos entrenamientos; Luis Miguel “Pulga” Rodríguez tampoco llegará en condiciones por un inconveniente en una de sus rodillas; Facundo Castet deberá cumplir una fecha de suspensión tras acumular cinco amarillas; mientras que en el rubro de las lesiones musculares se suman nombres pesados como Nicolás Thaller y Gonzalo Soto, ambos con desgarros, al igual que el juvenil Tomás Gallay.

El panorama no es menor si se tiene en cuenta que se trata de seis futbolistas de experiencia y proyección que, en otro contexto, hubiesen sido opciones firmes para la despedida. La acumulación de bajas explica por qué el cuerpo técnico resolvió promover a varios chicos de las divisiones formativas, entre ellos Jonás Ravano y Lorenzo Orzan, quienes podrían tener minutos en la última jornada.

Colón, en deuda desde todos puntos de vista

Medrán no solo tendrá que barajar piezas para completar la nómina, sino que también deberá sostener la motivación de un plantel golpeado, que ya logró el objetivo mínimo de la permanencia pero que cerrará el año en deuda en cuanto a resultados y funcionamiento colectivo.

La cita frente a CADU, ya descendido, se presenta como una oportunidad para dar rodaje a la cantera y empezar a pensar en lo que viene. En ese sentido, las bajas no solo son un problema coyuntural, sino también una señal de que Colón debe renovar energías y nombres de cara al 2026.

