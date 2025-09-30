Uno Santa Fe | Colón | Colón

En Colón podría darse el debut de un defensor de las inferiores

De cara al partido del domingo ante Defensores Unidos, el DT de Colón Ezequiel Medrán podría decidir el debut de un zaguero de las inferiores

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2025 · 11:12hs
Jonás Ravano de 17 años

Jonás Ravano de 17 años, podría debutar con la camiseta de Colón..

Teniendo en cuenta las muchas ausencias que tendrá Colón para el partido del domingo ante Defensores Unidos, el DT sabalero Ezequiel Medrán decidió subir al plantel a un defensor que venía jugando en la Reserva.

Jonás Ravano con chances de jugar

Pero además de que arrancó a entrenar con el plantel, tiene chances de ser titular, teniendo en cuenta que tanto Nicolás Thaller como Gonzalo Soto no serán de la partida, ambos están lesionados.

El nombre en cuestión es el de Jonás Ravano, defensor que puede desempeñarse como lateral derecho y marcador central, categoría 2007.

LEER MÁS: Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

El defensor de apenas 18 años fue citado por Claudio Gugnali para conformar el seleccionado Sub 20 del Ascenso, lo que habla de sus condiciones.

Así las cosas, Ravano seguro estará entre los concentrados y no se descarta que Medrán le de la chance de debutar como titular el domingo a las 15.30 cuando el Rojinegro reciba al CADU.

Colón defensor inferiores
