Colón busca cortar una racha negativa ante su "bestia negra" San Telmo

El Sabalero recibe este domingo al Candombero en el Brigadier López por la fecha 24 de la Primera Nacional. El historial favorece ampliamente al equipo de la Isla Maciel, que ganó 13 de los 18 enfrentamientos y se impuso en los últimos cinco.

Colón tendrá este domingo un compromiso importante por la fecha 24 de la Zona A de la Primera Nacional. Desde las 15.30, el Sabalero recibirá a San Telmo en el estadio Brigadier López, en el partido que marcará además el comienzo del segundo ciclo de Iván Delfino como entrenador.

Más allá de la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea de los puestos de arriba, el conjunto rojinegro tendrá enfrente a un rival que históricamente le resultó muy complicado. Los números son contundentes: San Telmo ganó 13 de los 18 partidos oficiales que disputaron, mientras que Colón consiguió apenas cinco triunfos. El dato que completa el historial es todavía más llamativo: nunca empataron.

Un historial que favorece a San Telmo ante Colón

El primer enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 18 de mayo de 1957, con victoria de San Telmo por 2-0.

Desde entonces, el Candombero fue construyendo una ventaja considerable en los cruces directos. En total, son 13 victorias para San Telmo y cinco para Colón, sin ningún empate.

Cuando se toman solamente los partidos disputados en Santa Fe, la diferencia también es favorable al visitante. Sobre ocho encuentros jugados en territorio santafesino, San Telmo ganó cinco y Colón los tres restantes.

Pero hay una estadística reciente que preocupa todavía más al Sabalero.

Cinco derrotas desde el regreso de Colón a la Primera Nacional

Desde que Colón regresó a la Primera Nacional, San Telmo se quedó con los cinco enfrentamientos que protagonizaron.

El último antecedente se produjo el 22 de marzo de 2026, cuando el Candombero derrotó al Sabalero por 3-1 en la Isla Maciel.

Los últimos cinco cruces fueron todos para San Telmo:

-San Telmo 3-1 Colón, el 22 de marzo de 2026.

-San Telmo 1-0 Colón, el 16 de agosto de 2025.

-San Telmo 1-0 Colón, el 14 de abril de 2025.

-San Telmo 1-0 Colón, el 12 de octubre de 2024.

-San Telmo 2-0 Colón, el 25 de mayo de 2024.

La particularidad es que Colón solamente pudo marcar un gol en esos cinco partidos: el que convirtió en el último enfrentamiento.

Delfino, ante el desafío de cambiar la historia en Colón

El partido tendrá un condimento especial porque significará el regreso de Iván Delfino al banco de Colón. El entrenador fue elegido para reemplazar a Ezequiel Medrán y tendrá como primer objetivo recuperar al equipo en la pelea por los primeros puestos.

Colón llega con 36 puntos, a siete del líder Ferro y a dos de Deportivo Morón, que además tiene un partido pendiente. Almirante Brown, luego de vencer a Ciudad de Bolívar, también alcanzó los 38 puntos y pasó al Sabalero en la tabla.

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Por eso, el encuentro ante San Telmo representa una oportunidad importante para el conjunto rojinegro.

Ganar significará recuperar terreno en la tabla, comenzar con el pie derecho el nuevo ciclo de Delfino y, especialmente, cortar una racha de cinco derrotas consecutivas ante un rival que se transformó en la gran “bestia negra” de Colón desde su regreso a la segunda categoría.

El Brigadier López será escenario de un nuevo capítulo de un historial que, hasta ahora, tiene al Candombero como claro dominador.