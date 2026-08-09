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Nueva era, nueva ilusión: Delfino debuta en Colón ante San Telmo

Colón recibirá a San Telmo, desde las 15.30, en el retorno de Iván Delfino como entrenador. El Sabalero buscará reformular su ilusión de volver a Primera División.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 09:35hs
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Nueva era, nueva ilusión: Delfino debuta en Colón ante San Telmo

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón comenzará este domingo una nueva etapa en la Primera Nacional. Desde las 15.30, recibirá a San Telmo en el estadio Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A, en un partido que tendrá como principal atractivo el regreso de Iván Delfino como entrenador del Sabalero.

LEER MÁS: Una prueba sin margen para Colón: Delfino debuta ante San Telmo con la pelea de arriba en juego

El encuentro contará con el arbitraje de Juan Cruz Robledo, quien estará acompañado por Matías Balmaceda y Diego Romero como asistentes, mientras que Marcelo Sanz será el cuarto árbitro.

Delfino vuelve a ponerse al frente de Colón después de su primera experiencia en la institución durante la primera parte de 2024. Ahora asume el desafío de encaminar a un equipo que busca mantenerse en los puestos de protagonismo y acercarse nuevamente a la pelea por el ascenso.

Delfino apuesta por tocar poco en Colón

En sus primeros entrenamientos al frente del plantel, el nuevo entrenador habría definido no modificar la estructura defensiva que utilizó Ezequiel Medrán en su último partido.

De esta manera, Matías Budiño continuará en el arco, mientras que la línea de cuatro estará conformada por Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet.

La decisión refleja una intención clara de Delfino: introducir cambios puntuales sin alterar de manera drástica una formación que ya venía trabajando.

La defensa viene de disputar el último encuentro de la etapa de Medrán, el empate 1-1 frente a Acassuso en el estadio La Quema, y tendrá nuevamente la responsabilidad de darle equilibrio al equipo.

Toledo y Allende, las variantes en Colón

Las modificaciones aparecerían principalmente en el mediocampo. Agustín Toledo ingresaría por Matías Muñoz, mientras que Leandro Allende reemplazaría a Conrado Ibarra en el sector izquierdo.

Así, la mitad de la cancha estaría integrada por Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo y Leandro Allende.

Lértora volverá a tener un papel central en la distribución y el manejo de los tiempos, acompañado por Toledo. Por las bandas, Marcioni y Allende buscarán darle amplitud al equipo y generar alternativas para llegar al área rival.

Lago y Garate siguen como dupla de ataque

En ofensiva, en tanto, Delfino mantendría la dupla conformada por Ignacio Lago y Leandro Garate.

Ambos serán las principales referencias de Colón en los últimos metros, en un partido en el que el Sabalero necesitará mejorar su producción ofensiva para quedarse con los tres puntos.

San Telmo llega con aire nuevo

Enfrente estará un San Telmo que también atraviesa un cambio de entrenador. Aníbal Biggeri debutó con una victoria agónica 1-0 ante San Miguel, resultado que le permitió al Candombero cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

El conjunto de la Isla Maciel se mantiene fuera de la zona de descenso, aunque solamente un punto por encima, por lo que necesita seguir sumando para tomar distancia de los últimos lugares.

Biggeri no podrá repetir la formación que viene de ganarle a San Miguel, ya que Renzo Uriburu alcanzó la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su reemplazante todavía no está confirmado, aunque Nicolás Ortiz aparece como una de las alternativas.

El propio Biggeri habló en la previa y destacó la dificultad de la categoría, además de remarcar que Colón es una institución grande, pero que deberá asumir las particularidades de la Primera Nacional.

Un debut con mucho en juego

El partido encuentra a Colón con 36 puntos, a siete del líder Ferro y a dos de Deportivo Morón, que además tiene un encuentro pendiente. Almirante Brown también llegó a los 38 puntos tras su triunfo ante Ciudad de Bolívar y metió presión en la pelea de arriba.

LEER MÁS: Colón definió los convocados para enfrentar a San Telmo y hay cambios en la lista

Por eso, el estreno de Delfino no será uno más. Colón necesita volver a ganar para recuperar terreno y comenzar con el pie derecho una etapa que tiene como objetivo volver a colocar al equipo en los primeros puestos de la Zona A.

El domingo, desde las 15.30, el Brigadier López será escenario del regreso de un entrenador que ya conoce lo que significa dirigir al Sabalero. Esta vez, con el desafío de reencauzar el rumbo y darle a Colón el impulso que necesita en el tramo decisivo de la Primera Nacional.

Probables formaciones de Colón y San Telmo

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo y Leandro Allende; Ignacio Lago y Leandro Garate. DT: Iván Delfino.

San Telmo: Joaquín Enrico; Juan Ignacio Motroni, Facundo Roncaglia, Emanuel Díaz, Patricio Romero; Nicolás Ortiz, Elías Brítez, Facundo Báez; Jerónimo Porto Lapegüe, Nicolás Molina y Martín Batallini. DT: Aníbal Biggeri.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

Hora de inicio: 15.30.

Televisa: LPF Play.

Colón Delfino San Telmo
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