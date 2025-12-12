San Juan: "Estoy esperando que me llamen de Colón para arreglar los números de Pulga"

Roberto San Juan, agente de Luis Rodríguez, confirmó que todavía no se resolvió la salida, ya que antes hay que "arreglar los números" con Colón

La historia entre Luis Rodríguez y Colón todavía no se cerró. Su representante, Roberto San Juan , habló en LV12 de Tucumán y dejó claro que el ciclo del delantero en Santa Fe está terminado, pero para que cortar el contrato hay que sentarse a acomodar las cifras. No será a costo cero.

San Juan no escondió la situación y fue directo: “La situación actual es que hay que rescindir el contrato”, expresó, confirmando lo que se conoció con la llegada de Diego Colotto como mánager. Pulga tiene vínculo con Colón hasta diciembre de 2026, aunque dejó de ser una opción para Ezequiel Medrán.

Falta el llamado desde de Colón

El representante explicó que la salida debe resolverse mediante una negociación que todavía no comenzó: “Estoy esperando que me llame la gente de Colón para arreglar los números de Pulga, que tenía contrato hasta diciembre de 2026. Interrumpió en su momento un vínculo con Atlético Tucumán, así que tenemos que sentarnos a tratar el tema”, señaló.

Luis Rodríguez Colón aún no resolvió la rescisión de Luis Rodríguez. UNO Santa Fe | José Busiemi

Con estas palabras, dejó en evidencia que será necesario un acuerdo económico, ya que el futbolista había resignado parte de su contrato anterior para sumarse al Sabalero. Consultado por un sorpresivo posible interés de San Martín de Tucumán, San Juan aclaró: “San Martín es un gran club y de mi parte no habría ningún impedimento, pero los que definen son los jugadores”, expresó, abriendo la puerta pero evitando dar certezas.

Mientras se avanza en la desvinculación, el representante reconoció que ya aparecieron sondeos: “Una vez que definamos la rescisión, se evaluará dónde continuar. Hubo algunas consultas. Es normal que a esta altura los nombres de jerarquía sean solicitados”, afirmó.