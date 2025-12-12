Uno Santa Fe | Colón | Colón

San Juan: "Estoy esperando que me llamen de Colón para arreglar los números de Pulga"

Roberto San Juan, agente de Luis Rodríguez, confirmó que todavía no se resolvió la salida, ya que antes hay que "arreglar los números" con Colón

12 de diciembre 2025 · 18:09hs
San Juan: Estoy esperando que me llamen de Colón para arreglar los números de Pulga

La historia entre Luis Rodríguez y Colón todavía no se cerró. Su representante, Roberto San Juan, habló en LV12 de Tucumán y dejó claro que el ciclo del delantero en Santa Fe está terminado, pero para que cortar el contrato hay que sentarse a acomodar las cifras. No será a costo cero.

San Juan no escondió la situación y fue directo: “La situación actual es que hay que rescindir el contrato”, expresó, confirmando lo que se conoció con la llegada de Diego Colotto como mánager. Pulga tiene vínculo con Colón hasta diciembre de 2026, aunque dejó de ser una opción para Ezequiel Medrán.

Falta el llamado desde de Colón

El representante explicó que la salida debe resolverse mediante una negociación que todavía no comenzó: “Estoy esperando que me llame la gente de Colón para arreglar los números de Pulga, que tenía contrato hasta diciembre de 2026. Interrumpió en su momento un vínculo con Atlético Tucumán, así que tenemos que sentarnos a tratar el tema”, señaló.

Colón aún no resolvió la rescisión de Luis Rodríguez.

Con estas palabras, dejó en evidencia que será necesario un acuerdo económico, ya que el futbolista había resignado parte de su contrato anterior para sumarse al Sabalero. Consultado por un sorpresivo posible interés de San Martín de Tucumán, San Juan aclaró: “San Martín es un gran club y de mi parte no habría ningún impedimento, pero los que definen son los jugadores”, expresó, abriendo la puerta pero evitando dar certezas.

Mientras se avanza en la desvinculación, el representante reconoció que ya aparecieron sondeos: “Una vez que definamos la rescisión, se evaluará dónde continuar. Hubo algunas consultas. Es normal que a esta altura los nombres de jerarquía sean solicitados”, afirmó.

Qué proyecta Laura Tarabella para la UNL: ideas y desafíos de la primera rectora en 106 años

Martín Etchevers: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial"

Lautaro Acosta cargó contra la dirigencia de Lanús tras retirarse

Qué proyecta Laura Tarabella para la UNL: ideas y desafíos de la primera rectora en 106 años

Martín Etchevers: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial"

Lautaro Acosta cargó contra la dirigencia de Lanús tras retirarse

Este domingo habrá un nuevo corte de agua en toda la ciudad de Santa Fe por tareas de mantenimiento

Racing-Estudiantes: ¿cuántas finales se disputaron en el Madre de Ciudades?

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

Mauricio Martínez: Rosario Central decide su futuro mientras Unión y Barcelona SC presionan

El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles