Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

El extremo Facundo Taborda se sumó a préstamo por un año con opción de compra a Racing de Córdoba tras no encontrar continuidad en Colón

Colón continúa moviendo piezas y uno de los que emprendió un nuevo rumbo es Facundo Taborda, que ya entrenó este viernes en el predio René Gorreta junto a Racing de Córdoba , que buscaba variantes ofensivas para la próxima temporada de la Primera Nacional.

Taborda llega procedente del Sabalero, donde disputó 20 partidos en la última Primera Nacional: nueve de ellos como titular y once ingresando desde el banco. Pese a su participación, el futbolista no logró asentarse en el equipo ni encontrar la continuidad deseada. Por eso, la opción de emigrar sedujo a todas las partes.

Estudiantes de Buenos Aires Colón Facundo Taborda Taborda dejó Colón para jugar en Racing de Córdoba. @EstudiantesOK

Un préstamo con oportunidad futura en Colón

Racing de Córdoba acordó la llegada del extremo a préstamo por un año, con opción de compra, una fórmula que permite evaluar su rendimiento y, al mismo tiempo, deja abierta la puerta a una transferencia definitiva si Taborda logra destacarse.

Antes de la operación, Colón había asegurado la continuidad de Grillo, quien extendió su vínculo hasta diciembre de 2027. Ese movimiento, sumado a la competencia interna en el sector ofensivo, terminó reduciendo las chances de Taborda, que decidió apostar por un nuevo escenario para mostrar su potencial.

El atacante arrancó su primera práctica en la Academia con la ilusión de recuperar protagonismo y consolidarse en el fútbol de ascenso. Para Racing, es una apuesta interesante; para Taborda, una oportunidad necesaria. Y para Colón, una salida que ordena el plantel y le permite seguir ajustando su estructura pensando en lo que viene.