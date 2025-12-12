La dirigencia de Colón también le pagó todo al plantel y ordena el panorama

La dirigencia de Colón cierra la semana poniendo al día al plantel y los empleados. Era la prioridad y ahora se busca levantar la inhibición

Colón cerró una semana clave, marcada por un gesto fuerte de su dirigencia para empezar a ordenar la economía. Luego de cancelar lo adeudado a los empleados, se regularizó al plantel profesional, donde varios futbolistas acumulaban hasta cuatro meses sin cobrar.

Aportes externos para cumplir en Colón

Según adelantó el propio presidente José Alonso, los fondos provenientes de aportes externos —realizados por integrantes de la comisión— permitieron destrabar una situación que se había vuelto crítica. Con la tesorería sin recursos, la prioridad fue poner al día a los jugadores para evitar conflictos y allanar el camino hacia el nuevo proyecto deportivo.

José Alonso 1 La dirigencia de Colón puso al día al plantel, los empleados y ahora busca levantar la inhibición.

Con el plantel al día, la dirigencia podrá avanzar ahora en rescisiones pendientes y en el rearmado del grupo que pretende Ezequiel Medrán para la próxima temporada. La intención es resolver salidas, definir renovaciones y acelerar las gestiones por incorporaciones sin cargar con obligaciones atrasadas.

La inhibición de Espínola, próximo objetivo

En paralelo, se espera que la semana entrante se concrete otro paso clave: levantar la inhibición de Alberto Espínola. Las negociaciones ya están en marcha y desde el club consideran que la resolución es inminente.

Entre los pasillos del Brigadier, pocos se sorprendieron. Las gestiones para ordenar la situación económica venían encaminadas y la dirigencia necesitaba dar este paso para que el ciclo de Medrán comience con bases más firmes. Colón cierra así una semana de alivio y se prepara para lo que viene.