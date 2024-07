Colón busca resolver una situación cada vez más complicada con Teuten

Andrew Teuten trabaja mientras Colón busca su salida, ya que no puede pagarle el sueldo, además de la deuda de un año que podría deparar en otro juicio

Los días pasan y todavía Colón no pudo resolver la situación del uruguayo Andrew Teuten, que mientras tanto sigue trabajando en el predio 4 de Junio. No es tenido en cuenta por Iván Delfino por temas netamente económicos, ya que tiene un salario que el club no puede pagar.